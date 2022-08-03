https://arabic.sputniknews.com/20220803/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-ضخ-الغاز-في-أجهزة-الطرد-جاء-ردا-على-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-1065931455.html

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ضخ الغاز في أجهزة الطرد جاء ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ضخ الغاز في أجهزة الطرد جاء ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن "ضخ الغاز في مئات أجهزة الطرد المركزية جاء ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة". 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T08:20+0000

2022-08-03T08:20+0000

2022-08-03T08:20+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وأوضح إسلامي، على هامش اجتماع وفد حكومي في مجموعة الصحفيين حول العقوبات الأمريكية، أنهم "لم يفوا بالتزاماتهم فحسب، لكنهم أيضا يرتكبون أفعالا جديدة ويكررون الاتهامات"، قائلا: "إرادتنا إرادة قوية ولن نفشل في اتخاذ أي إجراء يتماشى مع مصالح الشعب الإيراني في رفع العقوبات".وأضاف: أن "إيران أكدت وتكرر على الدوام أن جميع أنشطتها النووية تتم وفق الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية"، متابعا: "لذلك في تطبيق لقانون إلغاء العقوبات واستجابة لهذه العقوبات بدأنا في ضخ الغار في أجهزة الطرد المركزي المتطورة".وأكد أن "إجراءاتنا تتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة وسنتخذ أي خطوة تضمن مصالحنا"، مضيفا أن "إيران ستتراجع عن خطواتها إذا عادت جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها".وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الإيرانية بهروز كمالوندي، أعلن الاثنين الماضي، تشغيل وضخ الغاز في مئات من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب 190 ألف وحدة "سو"، مشيرا إلى أنه تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.وقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، إن إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة.وأضاف عبد اللهيان، أن الرد الإيراني، تم بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة، متابعا: أن عقوبات أمريكا الجديدة غير منطقية و"لا تأثير لها".

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