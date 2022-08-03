https://arabic.sputniknews.com/20220803/نابولي-يشترط-على-لاعبيه-الأفارقه-التنازل-عن-المشاركة-مع-منتخاباتهم-في-كأس-الأمم-1065943827.html
نابولي يشترط على لاعبيه الأفارقه التنازل عن المشاركة مع منتخاباتهم في كأس الأمم
نابولي يشترط على لاعبيه الأفارقه التنازل عن المشاركة مع منتخاباتهم في كأس الأمم
قال رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، إن النادي لن يوقع عقود لاعبين جدد من أفريقيا أو أمريكا الجنوبية إلا إذا وافقوا على التنازل عن المشاركة مع... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T11:55+0000
2022-08-03T11:55+0000
2022-08-03T11:55+0000
مجتمع
رياضة
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دي لورينتيس تصريحات أدلى بها في مقابلة أذيعت مساء أمس الثلاثاء قال فيها: "لن أشاركهم في كأس الأمم الأفريقية أو بطولة كوبا أمريكا".يشار إلى أن العديد من لاعبي نابولي الأساسيين هم لاعبون أفريقيون دوليون، وخسر النادي الموسم الماضي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الذي رحل منذ ذلك الحين إلى تشيلسي ولاعب الوسط الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا في كأس الأمم الأفريقية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، كما غاب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن المنافسة بعد أن كانت نتيجة اختباره إيجابية لـ"كوفيد".وتقام كأس الأمم الأفريقية كل عامين، عادة في يناير وفبراير، ولكن النسخة المقبلة، في غانا، من المقرر إقامتها في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.كما تُلعب كوبا أمريكا كل عامين مع نهائيات كأس العالم في يونيو ويوليو لكن تصفيات كأس العالم تقام خلال الموسم الأوروبي، وتلتزم الأندية بالسماح للاعبيها الدوليين بالانضمام إلى فرقهم الوطنية أثناء فترات الراحة الدولية الرسمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
نابولي يشترط على لاعبيه الأفارقه التنازل عن المشاركة مع منتخاباتهم في كأس الأمم
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قال رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، إن النادي لن يوقع عقود لاعبين جدد من أفريقيا أو أمريكا الجنوبية إلا إذا وافقوا على التنازل عن المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأسس الأمم.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دي لورينتيس تصريحات أدلى بها في مقابلة أذيعت مساء أمس الثلاثاء قال فيها: "لن أشاركهم في كأس الأمم الأفريقية أو بطولة كوبا أمريكا".
وأضاف دي لورينتيس: "لا تتحدث معي عن الأفارقة بعد الآن، أتمنى لهم التوفيق، لكن إما أن يوقعوا تنازلا عن كأس أفريقيا وإلا...، هؤلاء اللاعبون غير متاحين أبدا بسبب تلك البطولة وتصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية، نحن الأغبياء الذين ندفع رواتبهم لنرسلهم للعب من أجل الآخرين".
يشار إلى أن العديد من لاعبي نابولي الأساسيين هم لاعبون أفريقيون دوليون، وخسر النادي الموسم الماضي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الذي رحل منذ ذلك الحين إلى تشيلسي ولاعب الوسط الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا في كأس الأمم الأفريقية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، كما غاب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن المنافسة بعد أن كانت نتيجة اختباره إيجابية لـ"كوفيد".
وتقام كأس الأمم الأفريقية كل عامين، عادة في يناير وفبراير، ولكن النسخة المقبلة، في غانا، من المقرر إقامتها في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
كما تُلعب كوبا أمريكا كل عامين مع نهائيات كأس العالم في يونيو ويوليو لكن تصفيات كأس العالم تقام خلال الموسم الأوروبي، وتلتزم الأندية بالسماح للاعبيها الدوليين بالانضمام إلى فرقهم الوطنية أثناء فترات الراحة الدولية الرسمية.