https://arabic.sputniknews.com/20220803/نابولي-يشترط-على-لاعبيه-الأفارقه-التنازل-عن-المشاركة-مع-منتخاباتهم-في-كأس-الأمم-1065943827.html

نابولي يشترط على لاعبيه الأفارقه التنازل عن المشاركة مع منتخاباتهم في كأس الأمم

نابولي يشترط على لاعبيه الأفارقه التنازل عن المشاركة مع منتخاباتهم في كأس الأمم

قال رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، إن النادي لن يوقع عقود لاعبين جدد من أفريقيا أو أمريكا الجنوبية إلا إذا وافقوا على التنازل عن المشاركة مع... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T11:55+0000

2022-08-03T11:55+0000

2022-08-03T11:55+0000

مجتمع

رياضة

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دي لورينتيس تصريحات أدلى بها في مقابلة أذيعت مساء أمس الثلاثاء قال فيها: "لن أشاركهم في كأس الأمم الأفريقية أو بطولة كوبا أمريكا".يشار إلى أن العديد من لاعبي نابولي الأساسيين هم لاعبون أفريقيون دوليون، وخسر النادي الموسم الماضي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الذي رحل منذ ذلك الحين إلى تشيلسي ولاعب الوسط الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا في كأس الأمم الأفريقية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، كما غاب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن المنافسة بعد أن كانت نتيجة اختباره إيجابية لـ"كوفيد".وتقام كأس الأمم الأفريقية كل عامين، عادة في يناير وفبراير، ولكن النسخة المقبلة، في غانا، من المقرر إقامتها في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.كما تُلعب كوبا أمريكا كل عامين مع نهائيات كأس العالم في يونيو ويوليو لكن تصفيات كأس العالم تقام خلال الموسم الأوروبي، وتلتزم الأندية بالسماح للاعبيها الدوليين بالانضمام إلى فرقهم الوطنية أثناء فترات الراحة الدولية الرسمية.

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مجتمع, رياضة