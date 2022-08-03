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نانسي بيلوسي تغادر تايوان...فيديو
نانسي بيلوسي تغادر تايوان...فيديو
انتهت رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، اليوم الأربعاء، والتي من الممكن أن تؤدي إلى صراع مفتوح بين واشنطن وبكين. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:08+0000
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العالم
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ووصلت نانسي بيلوسي إلى تايبيه مساء الثلاثاء، وعقدت صباح الأربعاء اجتماعا مع رئيسة الأركان التايوانية تساي إنغ ون. وهذه هي أول زيارة لرئيس الكونغريس الأمريكي لتايوان منذ عام 1997.استدعى نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ بشكل عاجل السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وقدم له اعتراضات شديدة واحتجاجات قوية على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان.وأشار شيه فنغ إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لمراعاة مبدأ صين واحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بتعهدات "اللاءات الخمس" التي قطعتها القيادة الأمريكية، وهي عدم السعي إلى "حرب باردة جديدة"، وعدم السعي إلى تغيير نظام الصين، وألا يكون تنشيط تحالفاتها موجها ضد الصين، وعدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان"، وعدم السعي إلى صراع مع الصين.وكانت الصين قد حذرت من "التأثير السياسي الفظيع"، لزيارة بيلوسي، مؤكدة أن الجيش الصيني "لن يقف مكتوف الأيدي" إذا ما تم تهديد سيادة بكين وسلامتها.ولكن الإدارة الأمريكية ترى أن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة. حيث قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه لا داعي لتحويلها إلى أزمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/الخارجية-الصينية-إجراءات-الرد-على-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-ستكون-قوية-وسريعة-1065928813.html
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نانسي بيلوسي تغادر تايوان...فيديو

09:08 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 03.08.2022)
© AP Photo / Taiwan Presidential Officeرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
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انتهت رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، اليوم الأربعاء، والتي من الممكن أن تؤدي إلى صراع مفتوح بين واشنطن وبكين.
ووصلت نانسي بيلوسي إلى تايبيه مساء الثلاثاء، وعقدت صباح الأربعاء اجتماعا مع رئيسة الأركان التايوانية تساي إنغ ون. وهذه هي أول زيارة لرئيس الكونغريس الأمريكي لتايوان منذ عام 1997.
استدعى نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ بشكل عاجل السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وقدم له اعتراضات شديدة واحتجاجات قوية على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان.
وأشار شيه فنغ إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لمراعاة مبدأ صين واحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بتعهدات "اللاءات الخمس" التي قطعتها القيادة الأمريكية، وهي عدم السعي إلى "حرب باردة جديدة"، وعدم السعي إلى تغيير نظام الصين، وألا يكون تنشيط تحالفاتها موجها ضد الصين، وعدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان"، وعدم السعي إلى صراع مع الصين.
وكانت الصين قد حذرت من "التأثير السياسي الفظيع"، لزيارة بيلوسي، مؤكدة أن الجيش الصيني "لن يقف مكتوف الأيدي" إذا ما تم تهديد سيادة بكين وسلامتها.
ولكن الإدارة الأمريكية ترى أن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة. حيث قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه لا داعي لتحويلها إلى أزمة.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
الخارجية الصينية: إجراءات الرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون قوية وسريعة
07:51 GMT
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