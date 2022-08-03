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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220803/نموذج-مصغر-لأوكرانيا-المحررة-يظهر-في-القرم-1065931057.html
نموذج مصغر لأوكرانيا المحررة يظهر في القرم
نموذج مصغر لأوكرانيا المحررة يظهر في القرم
أعلن مدير معرض فن المنمنمات في مدينة باختشيسراي بشبه جزيرة القرم (روسيا) عن توسعة المعرض. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T08:11+0000
2022-08-03T08:14+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح مدير المعرض فيكتور جيلينكو لـ"سبوتنيك" أن المعروضات الموجودة ستنضم إليها نماذج مصغرة لمعالم مناطق أوكرانية محررة.وسيكون نموذج أحد التماثيل القائمة في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه أول شيء جديد يظهر في المعرض.وبالإضافة إلى معالم المناطق الأوكرانية المحررة سيظهر في المعرض ما يمثل معالم بعض المدن التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.وتخلصت مناطق تقع في جنوب أوكرانيا من التبعية لنظام الحكم في كييف في مارس/آذار 2022 بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء العملية الخاصة في أوكرانيا لوضع حد للفظائع التي تقترفها السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، وما لبثت أن شنت حربا على السكان الناطقين باللغة الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك قد أعلنتا استقلالهما عن كييف في عام 2014.
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روسيا

نموذج مصغر لأوكرانيا المحررة يظهر في القرم

08:11 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 03.08.2022)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الذهاب إلى بنك الصورنموذج مصغر لمحطة القطارات في مدينة سيمفيروبول في معرض فن المنمنمات بمدينة باختشيسراي (شبه جزيرة القرم)
نموذج مصغر لمحطة القطارات في مدينة سيمفيروبول في معرض فن المنمنمات بمدينة باختشيسراي (شبه جزيرة القرم) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أعلن مدير معرض فن المنمنمات في مدينة باختشيسراي بشبه جزيرة القرم (روسيا) عن توسعة المعرض.
وأوضح مدير المعرض فيكتور جيلينكو لـ"سبوتنيك" أن المعروضات الموجودة ستنضم إليها نماذج مصغرة لمعالم مناطق أوكرانية محررة.
وسيكون نموذج أحد التماثيل القائمة في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه أول شيء جديد يظهر في المعرض.
وبالإضافة إلى معالم المناطق الأوكرانية المحررة سيظهر في المعرض ما يمثل معالم بعض المدن التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وتخلصت مناطق تقع في جنوب أوكرانيا من التبعية لنظام الحكم في كييف في مارس/آذار 2022 بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء العملية الخاصة في أوكرانيا لوضع حد للفظائع التي تقترفها السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، وما لبثت أن شنت حربا على السكان الناطقين باللغة الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.
وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك قد أعلنتا استقلالهما عن كييف في عام 2014.
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