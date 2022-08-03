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https://arabic.sputniknews.com/20220803/نوفاك-قرار-أوبك-بزيادة-إنتاج-النفط-100-ألف-برميل-يوميا-يساعد-في-تلبية-الطلب-المتزايد-على-النفط-1065949032.html
نوفاك: قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا يساعد في تلبية الطلب المتزايد على النفط
نوفاك: قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا يساعد في تلبية الطلب المتزايد على النفط
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن قرار تحالف "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في شهر أيلول/سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا، من شأنه... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T13:55+0000
2022-08-03T13:55+0000
روسيا
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وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "تقرر منذ قليل زيادة الإنتاج في شهر أيلول/سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا إضافية. يتم اتخاذ قرارات تسمح بتلبية الطلب المتزايد في سوق النفط العالمية".واعتمدت دول تحالف "أوبك +" زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.وجاء ذلك عقب جلسة للمنظمة حسبما أفاد مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك".وقال المصدر للوكالة: "تمت الموافقة على زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر".واجتمعت مجموعة "أوبك +" المصدرة للنفط، اليوم الأربعاء، لمناقشة زيادة أخرى للإنتاج، بعد أسابيع من سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقناع الرياض بزيادة إنتاجها النفطي خلال زيارة مثيرة للجدل إلى المملكة.يذكر أن البيت الأبيض يضغط على السعودية ومنتجين آخرين لزيادة الإنتاج لضبط أسعار النفط العالمية، لكن المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا، تمسكت بخططها الموضوعة سلفا.يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المكونة من 13 عضوا، إلى جانب 10 من الحلفاء من بينهم روسيا، خفضت الإنتاج في ذروة تفشي جائحة كورونا عام 2020 بعد أن تسبب انخفاض الطلب في انهيار الأسعار، لكنها بدأت زيادة الإنتاج العام الماضي، ووافقت على إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق.
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نوفاك: قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا يساعد في تلبية الطلب المتزايد على النفط

13:55 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن قرار تحالف "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في شهر أيلول/سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا، من شأنه أن يساعد في تلبية الطلب المتزايد على النفط في السوق العالمية.
وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "تقرر منذ قليل زيادة الإنتاج في شهر أيلول/سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا إضافية. يتم اتخاذ قرارات تسمح بتلبية الطلب المتزايد في سوق النفط العالمية".
واعتمدت دول تحالف "أوبك +" زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وجاء ذلك عقب جلسة للمنظمة حسبما أفاد مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر للوكالة: "تمت الموافقة على زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر".
واجتمعت مجموعة "أوبك +" المصدرة للنفط، اليوم الأربعاء، لمناقشة زيادة أخرى للإنتاج، بعد أسابيع من سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقناع الرياض بزيادة إنتاجها النفطي خلال زيارة مثيرة للجدل إلى المملكة.
يذكر أن البيت الأبيض يضغط على السعودية ومنتجين آخرين لزيادة الإنتاج لضبط أسعار النفط العالمية، لكن المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا، تمسكت بخططها الموضوعة سلفا.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المكونة من 13 عضوا، إلى جانب 10 من الحلفاء من بينهم روسيا، خفضت الإنتاج في ذروة تفشي جائحة كورونا عام 2020 بعد أن تسبب انخفاض الطلب في انهيار الأسعار، لكنها بدأت زيادة الإنتاج العام الماضي، ووافقت على إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق.
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