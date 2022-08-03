https://arabic.sputniknews.com/20220803/واشنطن-سنواصل-نزع-سلاحنا-النووي-والوفاء-بالتزامات-معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية--1065965194.html
واشنطن: سنواصل نزع سلاحنا النووي والوفاء بالتزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
واشنطن: سنواصل نزع سلاحنا النووي والوفاء بالتزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز، أن واشنطن ستواصل نزع سلاحها والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T21:56+0000
2022-08-03T21:56+0000
2022-08-03T21:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح جينكينز، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، "لقد عملنا على نزع سلاحنا وما زلنا ملزمين بذلك، نحن نفي بالتزاماتنا بموجب المعاهدة".وتابع، "نتشاطر أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأطرف معاهدة حظر الأسلحة النووية، بشأن خفض الأسلحة النووية".وفي وقت سابق، الاثنين الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المؤتمر الاستعراضي للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في العالم وصل إلى مستوى لم يلاحظ منذ ذروة الحرب الباردة.وتابع غوتيريش: "في الوقت الحاضر، هناك خطر نووي، لم يسبق له مثيل منذ ذروة الحرب الباردة. تواجه البشرية خطر نسيان الدروس المستفادة من الهجمات على هيروشيما وناغازاكي. وصلت التوترات الجيوسياسية إلى آفاق جديدة".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.وشدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/غوتيريش-يدعو-إلى-تفعيل-المعاهدات-والآليات-المتعلقة-بنزع-السلاح-النووي-وحظر-انتشاره-1065861331.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: سنواصل نزع سلاحنا النووي والوفاء بالتزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
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أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز، أن واشنطن ستواصل نزع سلاحها والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
واشنطن - سبوتنيك
. وأوضح جينكينز، خلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، "لقد عملنا على نزع سلاحنا وما زلنا ملزمين بذلك، نحن نفي بالتزاماتنا بموجب المعاهدة".
وتابع، "نتشاطر أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأطرف معاهدة حظر الأسلحة النووية، بشأن خفض الأسلحة النووية".
وفي وقت سابق، الاثنين الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المؤتمر الاستعراضي للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في العالم
وصل إلى مستوى لم يلاحظ منذ ذروة الحرب الباردة.
وتابع غوتيريش: "في الوقت الحاضر، هناك خطر نووي، لم يسبق له مثيل منذ ذروة الحرب الباردة. تواجه البشرية خطر نسيان الدروس المستفادة من الهجمات على هيروشيما وناغازاكي. وصلت التوترات الجيوسياسية إلى آفاق جديدة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.
وشدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.
وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية
. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".