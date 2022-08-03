https://arabic.sputniknews.com/20220803/وحدات-من-الجيش-الصيني-تطلق-النار-بالذخيرة-الحية-حول-تايوان-صور-1065946171.html

وحدات من الجيش الصيني تطلق النار بالذخيرة الحية حول تايوان… صور

وحدات من الجيش الصيني تطلق النار بالذخيرة الحية حول تايوان… صور

نفذت وحدات عسكرية من جيش التحرير الشعبي الصيني عملية إطلاق نار بالذخيرة الحية حول تايوان. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T12:33+0000

2022-08-03T12:33+0000

2022-08-03T12:33+0000

العالم

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، ونشرت صورا لسفن حربية وقاذفات ومركبات عسكرية خلال المشاركة في تدريبات مشتركة تضمنت إطلاق نار حي بالمنطقة الغربية للجيش الصيني، اليوم الأربعاء.وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي اختتمتها اليوم الأربعاء، في غضب الصين التي حذر جيشها من الرد بقوة وسرعة على أي عمل يمكن أن يهدد سيادة البلاد.وتعتبر الصين أن تايوان (الصين)، جزءا من أراضيها وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية باحترام مبدأ "الصين الواحدة"، في حين تقول واشنطن إن الزيارة تتماشى مع هذا المبدأ.وأعلن الجيش الصيني، في وقت سابق، أنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات.يذكر أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 بين أقوى 142 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش تايوان، في المرتبة رقم 21 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html

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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان