https://arabic.sputniknews.com/20220803/وفد-إيراني-برئاسة-باقري-كني-يتوجه-إلى-فيينا-لاستئناف-المفاوضات-حول-الاتفاق-النووي-1065947136.html

وفد إيراني برئاسة باقري كني يتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي

وفد إيراني برئاسة باقري كني يتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "وفدا إيرانيا برئاسة كبير المفاوضين النوويين، علي باقري كني، يتوجه إلى فيينا لاستئناف المحادثات غير المباشرة... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T12:53+0000

2022-08-03T12:53+0000

2022-08-03T12:53+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان له: "سيغادر فريق التفاوض الإيراني برئاسة كبير المفاوضين النوويين مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني خلال ساعات إلى فيينا لمواصلة المفاوضات لرفع العقوبات القاسية عن الشعب الإيراني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كنعاني: "في هذه الجولة من المحادثات التي سوف تعقد هذا الأسبوع في فيينا، وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي، سيتم مناقشة المقترحات التي قدمتها الأطراف، والمقترحات التي قدمتها إيران، والتي تم عرضها على الجانب الأمريكي أيضا".من جانبه، قال المنسق الأوروبي في المفاوضات النووية إنريكي مورا، عبر حسابه على "تويتر": "في طريقي إلى فيينا لمناقشة العودة الكاملة لتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة".وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد قدوسي، رجح احتمالية عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 أغسطس/ آب الجاري.وأوضح أن "المبادرة الأوروبية الجديدة تشمل العديد من المطالب الإيرانية ولكن بقي هناك موضوعان عالقان بخصوص العقوبات.. والمبادرة الأوروبية الجديدة مختلفة عن المبادرات السابقة وهذا بسبب منطق إيران القوي وفشل جولة بايدن في المنطقة".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين الماضي، "إضافة 6 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران". وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن ستواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي".إلى ذلك وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، بالإجراءات المدمّرة التي تأتي في ظل الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان حول العقوبات المفروضة، في وقت سابق، "حتى في سياق الجهود الحالية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، فإنهم لا يوقفون هذه الإجراءات غير المثمرة والمدمّرة".

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