https://arabic.sputniknews.com/20220803/وكالة-الكاظمي-يوجه-بفتح-الجسر-المعلق-أمام-حركة-العجلات-في-بغداد-1065926686.html
وكالة: الكاظمي يوجه بفتح الجسر المعلق أمام "حركة العجلات" في بغداد
وكالة: الكاظمي يوجه بفتح الجسر المعلق أمام "حركة العجلات" في بغداد
أعطى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهاته بـ"فتح الجسر المعلق أمام حركة العجلات". 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T07:25+0000
2022-08-03T07:25+0000
2022-08-03T07:25+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية بيان قيادة العمليات المشتركة جاء فيه إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه، بفتح الجسر المعلق أمام حركة العجلات".وأضاف البيان أن "قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة باشرتا بفتح الجسر".وأمس دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر "متظاهري المحافظات إلى العودة لمنازلهم"، وقال صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري، مخاطبا متظاهري المحافظات، عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لكم.. مظاهرات المحافظات رفعة رأس".وأضاف: "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وكالة: الكاظمي يوجه بفتح الجسر المعلق أمام "حركة العجلات" في بغداد
تابعنا عبر
أعطى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهاته بـ"فتح الجسر المعلق أمام حركة العجلات".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
بيان قيادة العمليات المشتركة جاء فيه إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه، بفتح الجسر المعلق أمام حركة العجلات".
وأضاف البيان أن "قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة باشرتا بفتح الجسر".
وأمس دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر "متظاهري المحافظات إلى العودة لمنازلهم"، وقال صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري، مخاطبا متظاهري المحافظات، عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لكم.. مظاهرات المحافظات رفعة رأس".
وأضاف: "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء
في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.