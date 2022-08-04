https://arabic.sputniknews.com/20220804/أديداس-تكشف-حجم-خسائرها-بعد-خروجها-من-السوق-الروسية-1065970499.html
"أديداس" تكشف حجم خسائرها بعد خروجها من السوق الروسية
"أديداس" تكشف حجم خسائرها بعد خروجها من السوق الروسية
قدر عملاق صناعة المعدات والألبسة الرياضة العالمية، شركة "أديداس" الألمانية، خسائره بخروجه من السوق الروسية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:33+0000
2022-08-04T07:33+0000
2022-08-04T07:33+0000
اقتصاد
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وبحسب البيانات المالية للشركة في النصف الأول من العام، فقد خسرت الشركة أكثر من 100 مليون يورو.وأعلنت شركة "أديداس" في 9 مارس/ آذار تعليق موقعها الإلكتروني وتطبيقها وإغلاق متاجرها في روسيا.وتعتبر الشركة الألمانية التي تأسست في عام 1924، إحدى أهم الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الأحذية والملابس والمعدات الرياضية.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيدا عن الاعتماد على الموارد الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"أديداس" تكشف حجم خسائرها بعد خروجها من السوق الروسية
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قدر عملاق صناعة المعدات والألبسة الرياضة العالمية، شركة "أديداس" الألمانية، خسائره بخروجه من السوق الروسية.
وبحسب البيانات المالية للشركة في النصف الأول من العام، فقد خسرت الشركة أكثر من 100 مليون يورو.
وقال التقرير إن قرار الشركة بتعليق أنشطتها في روسيا أدى إلى خفض الإيرادات بأكثر من 100 مليون يورو عن هذا الربع.
وأعلنت شركة "أديداس" في 9 مارس/ آذار تعليق موقعها الإلكتروني وتطبيقها وإغلاق متاجرها في روسيا.
وتعتبر الشركة الألمانية التي تأسست في عام 1924، إحدى أهم الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الأحذية والملابس والمعدات الرياضية.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة
على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيدا عن الاعتماد على الموارد الروسية.