https://arabic.sputniknews.com/20220804/أمريكا-تؤجل-اختبار-صاروخ-مينوتمان-3-بسبب-توترات-تايوان-1066013469.html
أمريكا تؤجل اختبار صاروخ "مينوتمان 3" بسبب توترات تايوان
أمريكا تؤجل اختبار صاروخ "مينوتمان 3" بسبب توترات تايوان
أكد جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن واشنطن أجلت اختبار صاروخها "مينوتمان 3"، وسط توترات بشأن تايوان. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T21:23+0000
2022-08-04T21:23+0000
2022-08-04T21:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في تصريحات للصحفيين: "الولايات المتحدة ستكون حازمة ولكن أيضا مسؤولة. لا نعتقد أنه من مصلحتنا ومصالح تايوان ومصالح المنطقة السماح بالتوترات أكثر فأكثر، ولهذا السبب فإن إجراء اختبار صاروخ مينوتمان 3 العابر للقارات الذي كان مقررا هذا الأسبوع. أعيد تحديد موعده في المستقبل القريب".وأضاف: "بينما تنخرط الصين في مناورات عسكرية مزعزعة للاستقرار في محيط تايوان، تُظهر الولايات المتحدة بدلا من ذلك سلوك قوة نووية مسؤولة عن طريق الحد من مخاطر سوء التقدير وسوء الفهم".وأكد أن واشنطن سوف تواصل "إظهار الشفافية في اختباراتنا للصواريخ الباليستية الأمريكية من خلال الإخطارات في الوقت المناسب".وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زارت تايوان يوم الثلاثاء الماضي على الرغم من التحذيرات الصينية القوية من تبعات ذلك.توتر كبير أعقب وصول بيلوسي إلى تايوان، إذ تحركت الصين بتجارب صاروخية وتدريبات عسكرية، وقال الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية بما في ذلك إطلاق نار حي بعيد المدى في مضيق تايوان، وطوّق الجزيرة من كل النواحي.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/قطر-نتابع-التطورات-في-تايوان-وندعو-لعدم-التصعيد-1066006984.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
أمريكا تؤجل اختبار صاروخ "مينوتمان 3" بسبب توترات تايوان
21:23 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 21:26 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
أكد جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن واشنطن أجلت اختبار صاروخها "مينوتمان 3"، وسط توترات بشأن تايوان.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي في تصريحات للصحفيين: "الولايات المتحدة ستكون حازمة ولكن أيضا مسؤولة. لا نعتقد أنه من مصلحتنا ومصالح تايوان ومصالح المنطقة السماح بالتوترات أكثر فأكثر، ولهذا السبب فإن إجراء اختبار صاروخ مينوتمان 3 العابر للقارات الذي كان مقررا هذا الأسبوع. أعيد تحديد موعده في المستقبل القريب".
وأضاف: "بينما تنخرط الصين في مناورات عسكرية مزعزعة للاستقرار في محيط تايوان، تُظهر الولايات المتحدة بدلا من ذلك سلوك قوة نووية مسؤولة عن طريق الحد من مخاطر سوء التقدير وسوء الفهم".
وأكد أن واشنطن سوف تواصل "إظهار الشفافية في اختباراتنا للصواريخ الباليستية الأمريكية من خلال الإخطارات في الوقت المناسب".
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زارت تايوان يوم الثلاثاء الماضي على الرغم من التحذيرات الصينية القوية
من تبعات ذلك.
توتر كبير أعقب وصول بيلوسي إلى تايوان، إذ تحركت الصين بتجارب صاروخية وتدريبات عسكرية، وقال الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية بما في ذلك إطلاق نار حي بعيد المدى في مضيق تايوان، وطوّق الجزيرة من كل النواحي.