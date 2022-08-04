https://arabic.sputniknews.com/20220804/أوبك-لا-ننافس-روسيا-وإنما-نتعاون-معها-1066010427.html

"أوبك": لا ننافس روسيا وإنما نتعاون معها

"أوبك": لا ننافس روسيا وإنما نتعاون معها

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الخميس، إن المنظمة وروسيا لا تتنافسان مع بعضهما البعض، بل تتعاونان، في تصريحات تأتي بعد... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T19:07+0000

2022-08-04T19:07+0000

2022-08-04T19:07+0000

روسيا

اقتصاد

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الغيص لقناة "العربية" ردا على سؤال حول مخاوف بشأن فرض حدود سعرية على النفط الروسي: "نحن لا نتنافس مع روسيا، وروسيا لا تنافسنا؛ نحن شركاء ونتعاون مع بعضنا البعض. سوق النفط كبير وسيستوعب الجميع".وأشار الأمين العام إلى أن روسيا والمنظمة منخرطتان باستمرار في حوار، مضيفا أن إعادة توجيه النفط الروسي من الولايات المتحدة إلى الأسواق الآسيوية كان ردا طبيعيا على العقوبات.ولفت الغيص إلى أن أسواق النفط العالمية تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب نقص الاستثمارات والخلافات حول استخدام احتياطيات إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج "تراجعت من 600 مليون إلى 450 مليون دولار".قررت مجموعة دول "أوبك +" يوم الأربعاء، زيادة إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر/ أيلول. وقال الأمين العام إن هذا القرار يهدف إلى اختبار رد فعل أسواق النفط ويمكن تعديله.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/نوفاك-قرار-أوبك-بزيادة-إنتاج-النفط-100-ألف-برميل-يوميا-يساعد-في-تلبية-الطلب-المتزايد-على-النفط-1065949032.html

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روسيا, اقتصاد