https://arabic.sputniknews.com/20220804/أوكرانيا-تتعمد-افتعال-ما-يمهد-لكارثة-نووية-1065967135.html
أوكرانيا تتعمد افتعال ما يمهد لكارثة نووية
أوكرانيا تتعمد افتعال ما يمهد لكارثة نووية
أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية حرص روسيا على توفير الحماية لمحطات نووية بأوكرانيا. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T04:37+0000
2022-08-04T04:37+0000
2022-08-04T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال إيغور فيشنيفيتسكي، نائب رئيس دائرة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في الإشارة إلى القلق بشأن سلامة محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيه النوويتين، إن القوات الروسية وضعت هاتين المحطتين تحت حمايتها تحسبا من احتمال تعرضهما لهجمات غير محمودة العواقب من قبل المجموعات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وكانت المحطتان قد تعرضتا لاعتداءات المسلحين الأوكرانيين. فمثلا، شنت القوات الأوكرانية في السابع والعشرين من ابريل/نيسان الماضي هجوما استفزازيا على محطة زابوروجيه بطائرتين مسيرتين من صنع بولندي. ثم شنت القوات الأوكرانية في 18 يوليو/تموز هجوما جديدا على محطة زابوروجيه بطائرات مسيرة.ونوه فيشنيفيتسكي إلى أن هذا يؤكد أن نظام الحكم في أوكرانيا يتعمد افتعال ما يمهد لكارثة نووية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تتعمد افتعال ما يمهد لكارثة نووية
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أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية حرص روسيا على توفير الحماية لمحطات نووية بأوكرانيا.
وقال إيغور فيشنيفيتسكي، نائب رئيس دائرة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في الإشارة إلى القلق بشأن سلامة محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيه النوويتين، إن القوات الروسية وضعت هاتين المحطتين تحت حمايتها تحسبا من احتمال تعرضهما لهجمات غير محمودة العواقب من قبل المجموعات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وكانت المحطتان قد تعرضتا لاعتداءات المسلحين الأوكرانيين. فمثلا، شنت القوات الأوكرانية في السابع والعشرين من ابريل/نيسان الماضي هجوما استفزازيا على محطة زابوروجيه بطائرتين مسيرتين من صنع بولندي. ثم شنت القوات الأوكرانية في 18 يوليو/تموز هجوما جديدا على محطة زابوروجيه بطائرات مسيرة.
ونوه
فيشنيفيتسكي إلى أن هذا يؤكد أن نظام الحكم في أوكرانيا يتعمد افتعال ما يمهد لكارثة نووية.