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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/أوكرانيا-تقطع-أهم-طريق-تجاري-على-أوروبا-1065985650.html
أوكرانيا تقطع أهم طريق تجاري على أوروبا
أوكرانيا تقطع أهم طريق تجاري على أوروبا
أفاد موقع إخباري عن غرق سفينة (رافعة عائمة) أوكرانية في مياه نهر الدانوب في 2 أغسطس/آب. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T11:19+0000
2022-08-04T11:19+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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وكان انفجار لغم هو سبب الحادث. وأصيبت السفينة حينما حاولت انتشال سفينة أوكرانية أخرى تحمل اسم "أورليك" غرقت في نفس المكان في 31 يوليو/تموز بسبب انفجار لغم.واللغمان اللذان دمر انفجارهما السفينتين الأوكرانيتين هما من الألغام التي ألقتها القوات الأوكرانية في الأحواض المائية حينما بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا لإنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على الناس في جنوب شرق أوكرانيا. وقد وصلت بعضها إلى الأراضي الأوروبية. وكانت النتيجة أن الاتحاد الأوروبي وكذلك أوكرانيا ذاتها لا يستطيعان استغلال مصب أهم نهر أوروبي.وقال الموقع، في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق عملية شحن الحبوب الغذائية بالسفن عبر موانئ أوكرانية على البحر الأسود، إن الأغلب ظنا أنها ستتأخر، إذ لا يعرف أحد أين قد تتواجد الألغام الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تقطع أهم طريق تجاري على أوروبا

11:19 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Игорь Маслов / الذهاب إلى بنك الصورنهر الدانوب
نهر الدانوب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Игорь Маслов
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أفاد موقع إخباري عن غرق سفينة (رافعة عائمة) أوكرانية في مياه نهر الدانوب في 2 أغسطس/آب.
وكان انفجار لغم هو سبب الحادث. وأصيبت السفينة حينما حاولت انتشال سفينة أوكرانية أخرى تحمل اسم "أورليك" غرقت في نفس المكان في 31 يوليو/تموز بسبب انفجار لغم.
واللغمان اللذان دمر انفجارهما السفينتين الأوكرانيتين هما من الألغام التي ألقتها القوات الأوكرانية في الأحواض المائية حينما بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا لإنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية على الناس في جنوب شرق أوكرانيا. وقد وصلت بعضها إلى الأراضي الأوروبية. وكانت النتيجة أن الاتحاد الأوروبي وكذلك أوكرانيا ذاتها لا يستطيعان استغلال مصب أهم نهر أوروبي.
وقال الموقع، في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق عملية شحن الحبوب الغذائية بالسفن عبر موانئ أوكرانية على البحر الأسود، إن الأغلب ظنا أنها ستتأخر، إذ لا يعرف أحد أين قد تتواجد الألغام الأوكرانية.
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