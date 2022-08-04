عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220804/أوكرانيا-مجموعة-من-المسلحين-الناطقين-بالإسبانية-يلقون-حتفهم-قرب-مدينة-خاركوف-1065975287.html
أوكرانيا.. مجموعة من المسلحين الناطقين بالإسبانية يلقون حتفهم قرب مدينة خاركوف
أوكرانيا.. مجموعة من المسلحين الناطقين بالإسبانية يلقون حتفهم قرب مدينة خاركوف
أفاد مصدر عسكري عن تحييد مجموعة جديدة من المسلحين الأجانب في أوكرانيا. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T08:24+0000
2022-08-04T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وأتى هؤلاء إلى أوكرانيا ليقاتلوا إلى جانب نظام الحكم مقابل أجور.وأخبر المصدر "سبوتنيك" في 4 أغسطس/آب بمقتل نحو 4 عناصر من مجموعة المسلحين الأجانب التي تم تحييدها قرب مدينة خاركوف. وقُتلوا في قصف شنته مدفعية التحالف (جمهورية دونيتسك وروسيا) على مجموعة مسلحة لوحظ وجودها في بلدة روسكايا لوزوفايا، بينما أصيب نحو 10 آخرين بالجراح.وأضاف أن التنصت على أجهزة اتصالهم كشف أنهم ينطقون باللغة الإسبانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

أوكرانيا.. مجموعة من المسلحين الناطقين بالإسبانية يلقون حتفهم قرب مدينة خاركوف

08:24 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الذهاب إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر عسكري عن تحييد مجموعة جديدة من المسلحين الأجانب في أوكرانيا.
وأتى هؤلاء إلى أوكرانيا ليقاتلوا إلى جانب نظام الحكم مقابل أجور.
وأخبر المصدر "سبوتنيك" في 4 أغسطس/آب بمقتل نحو 4 عناصر من مجموعة المسلحين الأجانب التي تم تحييدها قرب مدينة خاركوف. وقُتلوا في قصف شنته مدفعية التحالف (جمهورية دونيتسك وروسيا) على مجموعة مسلحة لوحظ وجودها في بلدة روسكايا لوزوفايا، بينما أصيب نحو 10 آخرين بالجراح.
وأضاف أن التنصت على أجهزة اتصالهم كشف أنهم ينطقون باللغة الإسبانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала