https://arabic.sputniknews.com/20220804/أوكرانيا-مجموعة-من-المسلحين-الناطقين-بالإسبانية-يلقون-حتفهم-قرب-مدينة-خاركوف-1065975287.html
أوكرانيا.. مجموعة من المسلحين الناطقين بالإسبانية يلقون حتفهم قرب مدينة خاركوف
أوكرانيا.. مجموعة من المسلحين الناطقين بالإسبانية يلقون حتفهم قرب مدينة خاركوف
أفاد مصدر عسكري عن تحييد مجموعة جديدة من المسلحين الأجانب في أوكرانيا. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T08:24+0000
2022-08-04T08:24+0000
2022-08-04T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأتى هؤلاء إلى أوكرانيا ليقاتلوا إلى جانب نظام الحكم مقابل أجور.وأخبر المصدر "سبوتنيك" في 4 أغسطس/آب بمقتل نحو 4 عناصر من مجموعة المسلحين الأجانب التي تم تحييدها قرب مدينة خاركوف. وقُتلوا في قصف شنته مدفعية التحالف (جمهورية دونيتسك وروسيا) على مجموعة مسلحة لوحظ وجودها في بلدة روسكايا لوزوفايا، بينما أصيب نحو 10 آخرين بالجراح.وأضاف أن التنصت على أجهزة اتصالهم كشف أنهم ينطقون باللغة الإسبانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أوكرانيا.. مجموعة من المسلحين الناطقين بالإسبانية يلقون حتفهم قرب مدينة خاركوف
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أفاد مصدر عسكري عن تحييد مجموعة جديدة من المسلحين الأجانب في أوكرانيا.
وأتى هؤلاء إلى أوكرانيا ليقاتلوا إلى جانب نظام الحكم مقابل أجور.
وأخبر
المصدر "سبوتنيك" في 4 أغسطس/آب بمقتل نحو 4 عناصر من مجموعة المسلحين الأجانب التي تم تحييدها قرب مدينة خاركوف. وقُتلوا في قصف شنته مدفعية التحالف (جمهورية دونيتسك وروسيا) على مجموعة مسلحة لوحظ وجودها في بلدة روسكايا لوزوفايا، بينما أصيب نحو 10 آخرين بالجراح.
وأضاف أن التنصت على أجهزة اتصالهم كشف أنهم ينطقون باللغة الإسبانية.