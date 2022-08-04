https://arabic.sputniknews.com/20220804/إثيوبيا-تقول-إنها-تتمسك-منذ-فترة-طويلة-بسياستها-تجاه-مبدأ-الصين-الواحدة-1066005103.html
إثيوبيا تقول إنها تتمسك منذ فترة طويلة بسياستها تجاه مبدأ "الصين الواحدة"
إثيوبيا تقول إنها تتمسك منذ فترة طويلة بسياستها تجاه مبدأ "الصين الواحدة"
قالت إثيوبيا إنها انتهجت سياسة "صين واحدة" على مدار سنوات عديدة، وأن الحكومة الإثيوبية الحالية تتمسك بنفس السياسة في علاقاتها مع الصين. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T16:07+0000
2022-08-04T16:07+0000
2022-08-04T16:07+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وأشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية، ميليس عالم، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن "إثيوبيا تتابع عن كثب التوتر الأخير الذي نشأ فيما يتعلق بالصين وتايوان (الصين)".وأشار المتحدث إلى أن "إثيوبيا لا تزال تتخذ موقفا حازما من سياسة "الصين الواحدة"، مضيفا أن "هذه السياسة تحظى بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".وبيّن عالم إن إثيوبيا تتمسك بسياسة "صين واحدة" منذ فترة طويلة.وأضاف أن "إثيوبيا ستواصل تعزيز علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي".وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.وأعلن الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات، حسب تقارير إخبارية، بينما نشرت تايوان وسائل دفاع جوي وأرسلت دوريات جوية لمراقبة الوضع في محيط الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/بيسكوف-التدريبات-العسكرية-الصينية-بالقرب-من-تايوان-حق-سيادي-لها-1065984506.html
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, أخبار تايوان, أخبار إثيوبيا, العالم
إثيوبيا تقول إنها تتمسك منذ فترة طويلة بسياستها تجاه مبدأ "الصين الواحدة"
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قالت إثيوبيا إنها انتهجت سياسة "صين واحدة" على مدار سنوات عديدة، وأن الحكومة الإثيوبية الحالية تتمسك بنفس السياسة في علاقاتها مع الصين.
وأشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية، ميليس عالم، في تصريحات لوكالة
الأنباء الإثيوبية إلى أن "إثيوبيا تتابع عن كثب التوتر الأخير الذي نشأ فيما يتعلق بالصين وتايوان (الصين)".
وأشار المتحدث إلى أن "إثيوبيا لا تزال تتخذ موقفا حازما من سياسة "الصين الواحدة"، مضيفا أن "هذه السياسة تحظى بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".
وبيّن عالم إن إثيوبيا تتمسك بسياسة "صين واحدة" منذ فترة طويلة.
وأضاف أن "إثيوبيا ستواصل تعزيز علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب
الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.
وأعلن الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية
، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات، حسب تقارير إخبارية، بينما نشرت تايوان وسائل دفاع جوي وأرسلت دوريات جوية لمراقبة الوضع في محيط الجزيرة.