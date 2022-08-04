https://arabic.sputniknews.com/20220804/إطلاق-مهمة-بلو-أوريجين-السادسةفيديو-1066003218.html
إطلاق مهمة "بلو أوريجين" السادسة...فيديو
إطلاق مهمة "بلو أوريجين" السادسة...فيديو
من المقرر إطلاق مهمة Blue Origin السادسة المأهولة، NS-22 ، اليوم الخميس، 4 أغسطس، من موقع الشركة في Corn Ranch في تكساس. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:13+0000
2022-08-04T15:13+0000
2022-08-04T15:13+0000
علوم
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يضم الطاقم ماريو فيريرا الذي سيصبح أول برتغالي يطير إلى الفضاء، بالإضافة لسارة صبري (أول مصرية في الفضاء)، وفانيسا أوبراين (أول امرأة تصل إلى أعلى وأدنى نقطة على الأرض) . إضافة إلى كوبي كوتون وكلينت كيلي الثالث وستيف يونغ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
إطلاق مهمة "بلو أوريجين" السادسة...فيديو
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من المقرر إطلاق مهمة Blue Origin السادسة المأهولة، NS-22 ، اليوم الخميس، 4 أغسطس، من موقع الشركة في Corn Ranch في تكساس.
يضم الطاقم ماريو فيريرا الذي سيصبح أول برتغالي يطير إلى الفضاء، بالإضافة لسارة صبري (أول مصرية في الفضاء)، وفانيسا أوبراين (أول امرأة تصل إلى أعلى وأدنى نقطة على الأرض) .
إضافة إلى كوبي كوتون وكلينت كيلي الثالث وستيف يونغ.