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https://arabic.sputniknews.com/20220804/إطلاق-مهمة-بلو-أوريجين-السادسةفيديو-1066003218.html
إطلاق مهمة "بلو أوريجين" السادسة...فيديو
إطلاق مهمة "بلو أوريجين" السادسة...فيديو
من المقرر إطلاق مهمة Blue Origin السادسة المأهولة، NS-22 ، اليوم الخميس، 4 أغسطس، من موقع الشركة في Corn Ranch في تكساس. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:13+0000
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علوم
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يضم الطاقم ماريو فيريرا الذي سيصبح أول برتغالي يطير إلى الفضاء، بالإضافة لسارة صبري (أول مصرية في الفضاء)، وفانيسا أوبراين (أول امرأة تصل إلى أعلى وأدنى نقطة على الأرض) . إضافة إلى كوبي كوتون وكلينت كيلي الثالث وستيف يونغ.
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علوم

إطلاق مهمة "بلو أوريجين" السادسة...فيديو

15:13 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Press Service of Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Press Service of Roscosmos
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من المقرر إطلاق مهمة Blue Origin السادسة المأهولة، NS-22 ، اليوم الخميس، 4 أغسطس، من موقع الشركة في Corn Ranch في تكساس.
يضم الطاقم ماريو فيريرا الذي سيصبح أول برتغالي يطير إلى الفضاء، بالإضافة لسارة صبري (أول مصرية في الفضاء)، وفانيسا أوبراين (أول امرأة تصل إلى أعلى وأدنى نقطة على الأرض) .
إضافة إلى كوبي كوتون وكلينت كيلي الثالث وستيف يونغ.
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