https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-الأهلي-يرفض-مناقشة-فكرة-الانسحاب-من-البطولات-المحلية-في-اجتماعه-الطاريء-1066003845.html
إعلام: الأهلي يرفض مناقشة فكرة الانسحاب من البطولات المحلية في اجتماعه الطاريء
إعلام: الأهلي يرفض مناقشة فكرة الانسحاب من البطولات المحلية في اجتماعه الطاريء
قالت تقارير إعلامية إن مجلس إدارة الأهلي رفض مناقشة فكرة الانسحاب من البطولات المحلية في اجتماعه الطارئ اليوم. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:37+0000
2022-08-04T15:37+0000
2022-08-04T15:37+0000
نادي الأهلي
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ووفقا لما نقله موقع مصراوي عن مصدر من مجلس إدارة النادي الأهلي، قال: "فكرة الانسحاب من أي بطولة محلية مرفوضة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر لم ولن تتم مناقشته".وقال المصدر: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة، اليوم الخميس، مع اللجنة القانونية بالنادي، قبل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة لمعرفة الرأي القانوني في الأزمة وأبعاد كل ما يتم دراسته حاليًا".وأشار إلى أن مجلس إدارة الأهلي سيحضر الاجتماع بالكامل، مؤكدا حضور ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الكرة.المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي We السلام" ضمن الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري، أسهمت في زيادة الفجوة بين الفريق وبين نادي الزمالك والذي يتصدر المسابقة بفارق عشر نقاط.وفي الوقت الذي يمتلك فيه الأهلي مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي، فإنه سيلعب مع الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ29 بمسابقة الدوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/رسميا-الإمارات-تستضيف-كأس-السوبر-المصري-بين-الأهلي-والزمالك-في-28-أكتوبر-المقبل-1065736959.html
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نادي الأهلي, الدوري المصري الممتاز
إعلام: الأهلي يرفض مناقشة فكرة الانسحاب من البطولات المحلية في اجتماعه الطاريء
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قالت تقارير إعلامية إن مجلس إدارة الأهلي رفض مناقشة فكرة الانسحاب من البطولات المحلية في اجتماعه الطارئ اليوم.
ووفقا لما نقله موقع
مصراوي عن مصدر من مجلس إدارة النادي الأهلي، قال: "فكرة الانسحاب من أي بطولة محلية مرفوضة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر لم ولن تتم مناقشته".
وقال المصدر: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة، اليوم الخميس، مع اللجنة القانونية بالنادي
، قبل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة لمعرفة الرأي القانوني في الأزمة وأبعاد كل ما يتم دراسته حاليًا".
وأشار إلى أن مجلس إدارة الأهلي سيحضر الاجتماع بالكامل، مؤكدا حضور ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الكرة.
يشار إلى أن الاهلي اعترض على الأداء التحكيمي لمباراة الفريق مساء أمس ضد فاركو، والتي انتهت بالتعادل السلبي
المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي We السلام" ضمن الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري، أسهمت في زيادة الفجوة بين الفريق وبين نادي الزمالك
والذي يتصدر المسابقة بفارق عشر نقاط.
وفي الوقت الذي يمتلك فيه الأهلي مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي، فإنه سيلعب مع الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ29 بمسابقة الدوري.