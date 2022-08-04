https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-الصين-ستطلق-صواريخ-في-المناطق-المحيطة-بتايوان-في-وقت-قريب-1065967696.html
إعلام: الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب
إعلام: الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب
ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو" أن الصين ستجري عمليات إطلاق صواريخ تقليدية في مناطق حول تايوان "في المستقبل القريب". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T05:48+0000
2022-08-04T05:48+0000
2022-08-04T05:52+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065572832_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_4df0d80fc394f73f36d243d164861ff2.jpg
أخبار تايوان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1065572832_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e33af429a3eb443e15e5584ee1fa10d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, الصين
إعلام: الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب
05:48 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 05:52 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو" أن الصين ستجري عمليات إطلاق صواريخ تقليدية في مناطق حول تايوان "في المستقبل القريب".