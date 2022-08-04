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القوات الصينية تطلق نيرانا بعيدة المدى وتصيب أهدافا في الجزء الشرقي من مضيق تايوان خلال التدريبات
https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-الصين-ستطلق-صواريخ-في-المناطق-المحيطة-بتايوان-في-وقت-قريب-1065967696.html
إعلام: الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب
إعلام: الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب
ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو" أن الصين ستجري عمليات إطلاق صواريخ تقليدية في مناطق حول تايوان "في المستقبل القريب". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T05:48+0000
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أخبار تايوان, الصين

إعلام: الصين ستطلق صواريخ في المناطق المحيطة بتايوان في وقت قريب

05:48 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 05:52 GMT 04.08.2022)
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو" أن الصين ستجري عمليات إطلاق صواريخ تقليدية في مناطق حول تايوان "في المستقبل القريب".
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