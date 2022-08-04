عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-مشاورات-بين-المفاوضين-الإيرانيين-والروس-في-فيينا-1065987274.html
إعلام: مشاورات بين المفاوضين الإيرانيين والروس في فيينا
إعلام: مشاورات بين المفاوضين الإيرانيين والروس في فيينا
التقى المفاوضون الروس والإيرانيون، اليوم الخميس، برئاسة علي باقري وميخائيل أوليانوف، في العاصمة النمساوية، فيينا. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:00+0000
2022-08-04T12:00+0000
أخبار العالم الآن
روسيا
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
وأكدت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، أن المفاوضين الإيرانيين والروس قد التقوا برئاسة باقري وأوليانوف، قبل قليل في فيينا، وذلك عشية الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر الأمريكي عن إيران.وشارك في الاجتماع الروسي الإيراني، بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومحسن نزيري أصل، المندوب الإيراني الدائم في المنظمات الدولية في فيينا وممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعن الجانب الروسي، ميخائيل أوليانوف.ويدوره، قال المفاوض الروسي إن مفاوضي بلاده مستعدون لإجراء محادثات بناءة في العاصمة النمساوية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.ويذكر أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، قد وصل إلى فيينا صباح اليوم، بهدف المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر الأمريكي عن إيران.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-يمكن-التوصل-لاتفاق-نووي-إذا-تعاملت-واشنطن-بواقعية-ومرونة-ويجب-مراعاة-خطوطنا-الحمراء-1065868384.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, روسيا, إيران

إعلام: مشاورات بين المفاوضين الإيرانيين والروس في فيينا

12:00 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
تابعنا عبرTelegram
التقى المفاوضون الروس والإيرانيون، اليوم الخميس، برئاسة علي باقري وميخائيل أوليانوف، في العاصمة النمساوية، فيينا.
وأكدت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، أن المفاوضين الإيرانيين والروس قد التقوا برئاسة باقري وأوليانوف، قبل قليل في فيينا، وذلك عشية الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر الأمريكي عن إيران.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
إيران: يمكن التوصل لاتفاق نووي إذا تعاملت واشنطن بواقعية ومرونة ويجب مراعاة خطوطنا الحمراء
1 أغسطس, 17:40 GMT
وشارك في الاجتماع الروسي الإيراني، بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومحسن نزيري أصل، المندوب الإيراني الدائم في المنظمات الدولية في فيينا وممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعن الجانب الروسي، ميخائيل أوليانوف.
ويدوره، قال المفاوض الروسي إن مفاوضي بلاده مستعدون لإجراء محادثات بناءة في العاصمة النمساوية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.
ويذكر أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، قد وصل إلى فيينا صباح اليوم، بهدف المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر الأمريكي عن إيران.
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала