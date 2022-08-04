https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-مشاورات-بين-المفاوضين-الإيرانيين-والروس-في-فيينا-1065987274.html

إعلام: مشاورات بين المفاوضين الإيرانيين والروس في فيينا

إعلام: مشاورات بين المفاوضين الإيرانيين والروس في فيينا

التقى المفاوضون الروس والإيرانيون، اليوم الخميس، برئاسة علي باقري وميخائيل أوليانوف، في العاصمة النمساوية، فيينا. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

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وأكدت وكالة إرنا، ظهر اليوم الخميس، أن المفاوضين الإيرانيين والروس قد التقوا برئاسة باقري وأوليانوف، قبل قليل في فيينا، وذلك عشية الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر الأمريكي عن إيران.وشارك في الاجتماع الروسي الإيراني، بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومحسن نزيري أصل، المندوب الإيراني الدائم في المنظمات الدولية في فيينا وممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعن الجانب الروسي، ميخائيل أوليانوف.ويدوره، قال المفاوض الروسي إن مفاوضي بلاده مستعدون لإجراء محادثات بناءة في العاصمة النمساوية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.ويذكر أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين، قد وصل إلى فيينا صباح اليوم، بهدف المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر الأمريكي عن إيران.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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