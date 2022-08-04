https://arabic.sputniknews.com/20220804/الأردن-تفرض-ضرائب-على-مشاهير-مواقع-التواصل-وتمنحهم-فرصة-حتى-أكتوبر-1066002613.html
الأردن يفرض ضرائب على مشاهير مواقع التواصل وتمنحهم فرصة حتى أكتوبر
الأردن يفرض ضرائب على مشاهير مواقع التواصل وتمنحهم فرصة حتى أكتوبر
أعلنت الأردن، اليوم الخميس، بدء فرضها ضرائب على "مشاهير السوشيال ميديا"، والأفراد الذين يجنون إيرادات مالية تخضع لقانون الضريبة من نشاطاتهم على هذه المواقع. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:05+0000
2022-08-04T15:05+0000
2022-08-04T15:07+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في البلاد أن "جميع مشاهير السوشيال ميديا، أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا منها، فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأشارت في بيان لها إلى أنها "خصصت فريقا من موظفيها لمساعدة تلك الفئة من أجل توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك بتقديم الإقرارات الضريبة عن مداخيلهم المتحققة من أنشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم".ودعت الدائرة كافة النشطاء في الأردن من جميع أنواعهم إلى توفيق أوضاعم الضريبية، والمبادرة لتقديم إقراراتهم الضريبية، وفي حال حاجتهم للمساعدة بإمكانهم مراجعة الفريق المخصص لذلك في الدائرة، والمجال مفتوح لمراجعتهم طوعيا حتى بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتقوم الدائرة من بعدها باتخاذ الإجراء القانونية بحق المتخلفين منهم.ولفتت ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن إلى قيام مجموعة من هؤلاء النشطاء بمراجعة الدائرة، وتوفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.وذكرت قناة "المملكة" أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على "خضوع أي دخل يتأتى في الأردن لأي شخص أو يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء".
https://arabic.sputniknews.com/20211004/هذا-ما-سيسدده-صناع-المحتوى-على-يوتيوب-من-ضرائب-للحكومة-المصرية-1050335811.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
الأردن يفرض ضرائب على مشاهير مواقع التواصل وتمنحهم فرصة حتى أكتوبر
15:05 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت الأردن، اليوم الخميس، بدء فرضها ضرائب على "مشاهير السوشيال ميديا"، والأفراد الذين يجنون إيرادات مالية تخضع لقانون الضريبة من نشاطاتهم على هذه المواقع.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في البلاد أن "جميع مشاهير السوشيال ميديا، أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا منها، فهو خاضع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات"، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وأشارت في بيان لها إلى أنها "خصصت فريقا من موظفيها لمساعدة تلك الفئة من أجل توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك بتقديم الإقرارات الضريبة عن مداخيلهم المتحققة من أنشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المترتبة عليهم".
ودعت الدائرة كافة النشطاء في الأردن من جميع أنواعهم إلى توفيق أوضاعم الضريبية، والمبادرة لتقديم إقراراتهم الضريبية، وفي حال حاجتهم للمساعدة بإمكانهم مراجعة الفريق المخصص لذلك في الدائرة، والمجال مفتوح لمراجعتهم طوعيا حتى بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتقوم الدائرة من بعدها باتخاذ الإجراء القانونية بحق المتخلفين منهم.
ولفتت ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن إلى قيام مجموعة من هؤلاء النشطاء بمراجعة الدائرة، وتوفيق أوضاعهم قانونيا وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب.
وذكرت قناة "المملكة" أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 تنص على "خضوع أي دخل يتأتى في الأردن لأي شخص أو يجنيه منها للضريبة بغض النظر عن مكان الوفاء".