عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الأردن-يسجل-أعلى-درجة-حرارة-منذ-بداية-2022-1065969623.html
الأردن يسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية 2022
الأردن يسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية 2022
يسجل الأردن، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة تتعرض لها البلاد منذ بداية عام 2022، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و6 درجات مقارنة بمثل هذا الوقت من... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:12+0000
2022-08-04T07:13+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg
ويحدث ذلك نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية حارة تؤثر على مناطق المملكة، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.وتقول دائرة الأرصاد الأردنية إن أجواء البلاد تكون حارة بصورة عامة، لكنها تكون شديدة الحرارة في بعض المناطق مثل الأغوار والبادية والعقبة والبحر.كما لفتت إلى تكون سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة تتكاثر تدريجيا مع نهاية اليوم، الذي قد يشهد هطول زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق في الجنوب والشرق.لكن ساعات الليل في المناطق الجبلية المرتفعة ستشهد اعتدالا في الطقس، الذي يظل حارا في باقي المناطق بصورة نسبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الأردن-المنخفض-الجوي-يعزز-المخزون-المائي-بـ-20-مليون-متر-مكعب-1057047343.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4af6eba3ba06d5e06b8cc0e6f74b2c35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الأردن يسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية 2022

07:12 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 04.08.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
يسجل الأردن، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة تتعرض لها البلاد منذ بداية عام 2022، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و6 درجات مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي.
ويحدث ذلك نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية حارة تؤثر على مناطق المملكة، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.
وتقول دائرة الأرصاد الأردنية إن أجواء البلاد تكون حارة بصورة عامة، لكنها تكون شديدة الحرارة في بعض المناطق مثل الأغوار والبادية والعقبة والبحر.
سيول الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الأردن... المنخفض الجوي يعزز المخزون المائي بـ 20 مليون متر مكعب
25 يناير, 06:59 GMT
كما لفتت إلى تكون سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة تتكاثر تدريجيا مع نهاية اليوم، الذي قد يشهد هطول زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق في الجنوب والشرق.
لكن ساعات الليل في المناطق الجبلية المرتفعة ستشهد اعتدالا في الطقس، الذي يظل حارا في باقي المناطق بصورة نسبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала