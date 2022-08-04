https://arabic.sputniknews.com/20220804/الأردن-يسجل-أعلى-درجة-حرارة-منذ-بداية-2022-1065969623.html
الأردن يسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية 2022
الأردن يسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية 2022
يسجل الأردن، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة تتعرض لها البلاد منذ بداية عام 2022، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و6 درجات مقارنة بمثل هذا الوقت من... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:12+0000
2022-08-04T07:12+0000
2022-08-04T07:13+0000
العالم العربي
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ويحدث ذلك نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية حارة تؤثر على مناطق المملكة، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.وتقول دائرة الأرصاد الأردنية إن أجواء البلاد تكون حارة بصورة عامة، لكنها تكون شديدة الحرارة في بعض المناطق مثل الأغوار والبادية والعقبة والبحر.كما لفتت إلى تكون سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة تتكاثر تدريجيا مع نهاية اليوم، الذي قد يشهد هطول زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق في الجنوب والشرق.لكن ساعات الليل في المناطق الجبلية المرتفعة ستشهد اعتدالا في الطقس، الذي يظل حارا في باقي المناطق بصورة نسبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الأردن-المنخفض-الجوي-يعزز-المخزون-المائي-بـ-20-مليون-متر-مكعب-1057047343.html
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العالم العربي
الأردن يسجل أعلى درجة حرارة منذ بداية 2022
07:12 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 07:13 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
يسجل الأردن، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة تتعرض لها البلاد منذ بداية عام 2022، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و6 درجات مقارنة بمثل هذا الوقت من العام الماضي.
ويحدث ذلك نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية حارة تؤثر على مناطق المملكة، حسبما ذكرت
وكالة "عمون" الأردنية.
وتقول دائرة الأرصاد الأردنية إن أجواء البلاد تكون حارة بصورة عامة، لكنها تكون شديدة الحرارة
في بعض المناطق مثل الأغوار والبادية والعقبة والبحر.
كما لفتت إلى تكون سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة تتكاثر تدريجيا مع نهاية اليوم، الذي قد يشهد هطول زخات خفيفة من الأمطار
على بعض المناطق في الجنوب والشرق.
لكن ساعات الليل في المناطق الجبلية المرتفعة ستشهد اعتدالا في الطقس، الذي يظل حارا في باقي المناطق بصورة نسبية.