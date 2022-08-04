https://arabic.sputniknews.com/20220804/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يدعم-إجراء-انتخابات-مبكرة-في-البلاد-بعد-تحقيق-إجماع-وطني-1066012806.html

‎الإطار التنسيقي في العراق يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد ‏بعد تحقيق إجماع وطني

‎الإطار التنسيقي في العراق يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد ‏بعد تحقيق إجماع وطني

‏أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الخميس، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح ‏الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T20:51+0000

2022-08-04T20:51+0000

2022-08-04T20:51+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

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وقال في بيان إن "الإطار التنسيقي يؤكد دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها ويسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها"، وفقا وكالة الأنباء العراقية (واع).وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، دعا، أمس الأربعاء، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الصدر في كلمة متلفزة، أمس الأربعاء: "ما يحدث من ثورة ليس صراعا على السلطة"، مضيفًا أنه إلى الآن لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في البلاد.وعبّر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي في البلاد.كما دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

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