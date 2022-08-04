https://arabic.sputniknews.com/20220804/الإمارات-تعرب-عن-قلقها-من-أي-زيارات-استفزازية-على-الاستقرار-الدولي-1065984178.html
الإمارات تعرب عن قلقها من أي "زيارات استفزازية" على الاستقرار الدولي
الإمارات تعرب عن قلقها من أي "زيارات استفزازية" على الاستقرار الدولي
قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، إن "الإمارات تعرب عن قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على الاستقرار الدولي بعيد رحلة رئيسة مجلس النواب الأميركي... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:37+0000
2022-08-04T10:37+0000
2022-08-04T10:51+0000
الصين
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "أكّدت دولة الإمارات على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ "الصين الواحدة"، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وحثّت الوزارة على تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.وأعلنت الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء في أغسطس/آب، استدعاء السفير الأمريكي لديها، وتسلميه مذكرة احتجاج على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين).وقالت الخارجية الصينية في بيانها: "تم تفويض نائب وزير الخارجية الصيني باستدعاء السفير الأميركي لدى الصين على وجه السرعة إلى مقر وزارة الخارجية، وتقديم احتجاج للولايات المتحدة على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/كيف-ستؤثر-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-على-العلاقات-الصينية-الأمريكية؟--1065949616.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعرب عن قلقها من أي "زيارات استفزازية" على الاستقرار الدولي
10:37 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، إن "الإمارات تعرب عن قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على الاستقرار الدولي بعيد رحلة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان".
وجاء في البيان
الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "أكّدت دولة الإمارات على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ "الصين الواحدة"، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وحثّت الوزارة على تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعلنت الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء في أغسطس/آب، استدعاء السفير الأمريكي لديها، وتسلميه مذكرة احتجاج على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين).
وقالت الخارجية الصينية
في بيانها: "تم تفويض نائب وزير الخارجية الصيني باستدعاء السفير الأميركي لدى الصين على وجه السرعة إلى مقر وزارة الخارجية، وتقديم احتجاج للولايات المتحدة على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان".