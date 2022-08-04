https://arabic.sputniknews.com/20220804/الاتحاد-الأوروبي-يتعهد-بمبلغ-16-مليون-دولار-لمساعدة-ضحايا-العنف-الجنسي-في-أوكرانيا-1065987900.html
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمبلغ 16 مليون دولار لمساعدة ضحايا العنف الجنسي في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمبلغ 16 مليون دولار لمساعدة ضحايا العنف الجنسي في أوكرانيا
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 16 مليون دولار لتمويل الطلاب الأوكرانيين وضحايا العنف الجنسي المرتبط بالازمة الاوكرانية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:06+0000
2022-08-04T12:06+0000
2022-08-04T12:06+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدره وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، اليوم الخميس، أكد أنه سيرسل 16 مليون يورو (16260800.00مليون دولار) إلى أوكرانيا لتمويل برنامج التعليم المدرسي عبر الإنترنت ومساعدة ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.وقال البيان: "يتبنىى الاتحاد الأوروبي إجراءً جديدًا للاستجابة للأزمات بقيمة 16 مليون يورو لدعم الوصول إلى التعليم ومساعدة ضحايا العنف الجنسي في أوكرانيا".وأشار إلى أن هذه المساعدات سيتم تخصيص جزء منها لتمويل منظمات المجتمع المدني التي تستجيب للعنف الجنسي في شرق وغرب البلاد، بالإضافة إلى فرق التحقيق التي عينها مكتب المدعي العام الأوكراني للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالجنس.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-وافق-تزويد-أوكرانيا-بحزمة-مساعدات-مالية-جديدة-تصل-إلى-9-مليارات-يورو-1062908343.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمبلغ 16 مليون دولار لمساعدة ضحايا العنف الجنسي في أوكرانيا
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تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ 16 مليون دولار لتمويل الطلاب الأوكرانيين وضحايا العنف الجنسي المرتبط بالازمة الاوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدره وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا
، اليوم الخميس، أكد أنه سيرسل 16 مليون يورو (16260800.00مليون دولار) إلى أوكرانيا لتمويل برنامج التعليم المدرسي عبر الإنترنت ومساعدة ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وقال البيان: "يتبنىى الاتحاد الأوروبي
إجراءً جديدًا للاستجابة للأزمات بقيمة 16 مليون يورو لدعم الوصول إلى التعليم ومساعدة ضحايا العنف الجنسي في أوكرانيا".
ولفت إلى أن هذا الإجراء سيساعد المعلمين على مواصلة عملهم وتلبية احتياجات أطفال المدارس في كل من أوكرانيا وخارجها.
وأشار إلى أن هذه المساعدات سيتم تخصيص جزء منها لتمويل منظمات المجتمع المدني التي تستجيب للعنف الجنسي في شرق وغرب البلاد، بالإضافة إلى فرق التحقيق التي عينها مكتب المدعي العام الأوكراني للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالجنس.