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البصرة ترفض تمويل بطولة "خليجي 25" من مخصصاتها
البصرة ترفض تمويل بطولة "خليجي 25" من مخصصاتها
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة ونواب المحافظة اعتراضهم ورفضهم لقرار مجلس الوزراء العراقي تحويل تخصيصاتها المالية الخاصة بخطة مشاريع المحافظة إلى بطولة "خليجي... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T13:04+0000
2022-08-04T13:10+0000
العالم العربي
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وطالب النواب بتمويل البطولة مركزيا وليس على حساب استحقاق أهالي البصرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأعلن النائب الأول لمحافـظ البصرة محمد طاهر التميمي في بيان إن "مبالغ البصرة هي بحدود ترليون ومئتي مليار دينار، وفي حال حولت هذه المبالغ لبطولة خليجي 25 ، فمعناه توقف جميع المشاريع الخدمية لمحافظة البصرة، وإن الحكومة المحلية أعدت خطة عمرانية وخدمية متكاملة لمحافظة البصرة، بالإضافة إلى إعدادها خطة أخرى مماثلة لبطولة خليجي 25 ورفعتها إلى وزارة التخطيط"، منوهاً بأن المحافظة كانت قد طالبت بوقت سابق الحكومة الاتحادية بتخصيص موازنة للبطولة".يذكر أن البطولة مقرر إقامتها في كانون الثاني من العام المقبل 2023.
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العالم العربي

البصرة ترفض تمويل بطولة "خليجي 25" من مخصصاتها

13:04 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammed ملعب البصرة
ملعب البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت الحكومة المحلية في البصرة ونواب المحافظة اعتراضهم ورفضهم لقرار مجلس الوزراء العراقي تحويل تخصيصاتها المالية الخاصة بخطة مشاريع المحافظة إلى بطولة "خليجي 25 ".
وطالب النواب بتمويل البطولة مركزيا وليس على حساب استحقاق أهالي البصرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الجميع يعلم أن قرار مجلس الوزراء بخصوص تمويل خليجي 25 مرهون بموافقة المحافظ، ونحن نعلن رفضنا لهذا القرار، وقد أبلغنا المعنيين"، مبيناً أنه "طلب استضافته في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".

وأعلن النائب الأول لمحافـظ البصرة محمد طاهر التميمي في بيان إن "مبالغ البصرة هي بحدود ترليون ومئتي مليار دينار، وفي حال حولت هذه المبالغ لبطولة خليجي 25 ، فمعناه توقف جميع المشاريع الخدمية لمحافظة البصرة، وإن الحكومة المحلية أعدت خطة عمرانية وخدمية متكاملة لمحافظة البصرة، بالإضافة إلى إعدادها خطة أخرى مماثلة لبطولة خليجي 25 ورفعتها إلى وزارة التخطيط"، منوهاً بأن المحافظة كانت قد طالبت بوقت سابق الحكومة الاتحادية بتخصيص موازنة للبطولة".
يذكر أن البطولة مقرر إقامتها في كانون الثاني من العام المقبل 2023.
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