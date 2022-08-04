https://arabic.sputniknews.com/20220804/البنك-المركزي-الروسي-يقترح-استبدال-الشركات-العامة-لأصولها-بالعملات-السامة-1065983665.html

البنك المركزي الروسي يقترح استبدال الشركات العامة لأصولها "بالعملات السامة"

البنك المركزي الروسي يقترح استبدال الشركات العامة لأصولها "بالعملات السامة"

اعتبر البنك المركزي الروسي أن الحكومة منوطة بإصدار توجيهات للشركات المملوكة للدولة لتحويل أموالها المكتنزة من عملات الدول غير الصديقة إلى عملات أخرى، وكذلك رفض... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T10:34+0000

2022-08-04T10:34+0000

2022-08-04T10:34+0000

روسيا

اقتصاد

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كما أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه سيساعد في تسريع تخفيض قيمة العملة في البلاد واتخاذ تدابير إضافية لتقليل العمليات المصرفية التي تستخدم العملات "السامة"، وكذلك النظر في تطبيق مثل هذه الإجراءات على المؤسسات المالية غير المصرفية.وأشار البنك إلى أنه "قد تشمل توصيات حكومية مماثلة برفض استخدام عملات الدول غير الصديقة في العقود الجديدة ، وحيثما يتعذر ذلك في المستقبل القريب، فإن تضمين العقود شروطًا تسمح باستيفاء المتطلبات بالروبل أو العملات الخاصة بالدول الصديقة خيار وارد".

https://arabic.sputniknews.com/20220722/البنك-المركزي-الروسي-انكماش-الاقتصاد-الروسي-لن-يكون-عميقا-كما-كان-متوقعا-1065434561.html

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روسيا, اقتصاد