https://arabic.sputniknews.com/20220804/البنك-المركزي-الروسي-يقترح-استبدال-الشركات-العامة-لأصولها-بالعملات-السامة-1065983665.html
البنك المركزي الروسي يقترح استبدال الشركات العامة لأصولها "بالعملات السامة"
البنك المركزي الروسي يقترح استبدال الشركات العامة لأصولها "بالعملات السامة"
اعتبر البنك المركزي الروسي أن الحكومة منوطة بإصدار توجيهات للشركات المملوكة للدولة لتحويل أموالها المكتنزة من عملات الدول غير الصديقة إلى عملات أخرى، وكذلك رفض... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:34+0000
2022-08-04T10:34+0000
2022-08-04T10:34+0000
روسيا
اقتصاد
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كما أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه سيساعد في تسريع تخفيض قيمة العملة في البلاد واتخاذ تدابير إضافية لتقليل العمليات المصرفية التي تستخدم العملات "السامة"، وكذلك النظر في تطبيق مثل هذه الإجراءات على المؤسسات المالية غير المصرفية.وأشار البنك إلى أنه "قد تشمل توصيات حكومية مماثلة برفض استخدام عملات الدول غير الصديقة في العقود الجديدة ، وحيثما يتعذر ذلك في المستقبل القريب، فإن تضمين العقود شروطًا تسمح باستيفاء المتطلبات بالروبل أو العملات الخاصة بالدول الصديقة خيار وارد".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/البنك-المركزي-الروسي-انكماش-الاقتصاد-الروسي-لن-يكون-عميقا-كما-كان-متوقعا-1065434561.html
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روسيا, اقتصاد
البنك المركزي الروسي يقترح استبدال الشركات العامة لأصولها "بالعملات السامة"
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اعتبر البنك المركزي الروسي أن الحكومة منوطة بإصدار توجيهات للشركات المملوكة للدولة لتحويل أموالها المكتنزة من عملات الدول غير الصديقة إلى عملات أخرى، وكذلك رفض استخدام عملات الدول غير الصديقة أو "العملات السامة" كما سماها، في العقود الجديدة.
كما أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه سيساعد في تسريع تخفيض قيمة العملة في البلاد واتخاذ تدابير إضافية لتقليل العمليات المصرفية التي تستخدم العملات "السامة"، وكذلك النظر في تطبيق مثل هذه الإجراءات على المؤسسات المالية غير المصرفية.
"قد يلزم اتخاذ تدابير إضافية لتثبيط الشركات عن استخدام العملات غير الصديقة في القطاعات، ومن الملائم للمنظمات غير المالية تحويل أموال الصرف الأجنبي المتراكمة بعملات البلدان غير الصديقة إلى عملات أخرى، فيما يتعلق بشركات القطاع المشترك، سيتم تبرير إصدار التوجيهات ذات الصلة من قبل الحكومة الروسية".
وأشار البنك
إلى أنه "قد تشمل توصيات حكومية مماثلة برفض استخدام عملات الدول غير الصديقة في العقود الجديدة ، وحيثما يتعذر ذلك في المستقبل القريب، فإن تضمين العقود شروطًا تسمح باستيفاء المتطلبات بالروبل أو العملات الخاصة بالدول الصديقة خيار وارد".