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https://arabic.sputniknews.com/20220804/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يزال-مصابا-بكورونا-ويعاني-من-سعال-1066007839.html
البيت الأبيض: بايدن لا يزال مصابا بكورونا ويعاني من سعال
البيت الأبيض: بايدن لا يزال مصابا بكورونا ويعاني من سعال
قال الطبيب الرئاسي في البيت الأبيض، كيفن أوكونور، إن اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة ‏أخرى لفيروس "كورونا" المستجد، جاء "إيجابيا"، اليوم الخميس.‏ 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T17:39+0000
2022-08-04T17:39+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. ولفت أوكونور إلى تحسن سعال بايدن العرضي، ضمن آثار (كوفيد-19).وأعلن في بيان: "الرئيس يشعر بصحة جيدة اليوم، لا يزال يعاني من سعال عرضي للغاية، لكنه يتحسن، وتظل درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية تماما، وتظل رئتيه صافيتين".وأضاف البيان أن جو بايدن سيواصل اتباع إجراءات العزل الصارمة.وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/البيت-الأبيض-عودة-ظهور-أعراض-كورونا-على-الرئيس-بايدن-1065918870.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, العالم

البيت الأبيض: بايدن لا يزال مصابا بكورونا ويعاني من سعال

17:39 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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قال الطبيب الرئاسي في البيت الأبيض، كيفن أوكونور، إن اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة ‏أخرى لفيروس "كورونا" المستجد، جاء "إيجابيا"، اليوم الخميس.‏
واشنطن - سبوتنيك. ولفت أوكونور إلى تحسن سعال بايدن العرضي، ضمن آثار (كوفيد-19).
وأعلن في بيان: "الرئيس يشعر بصحة جيدة اليوم، لا يزال يعاني من سعال عرضي للغاية، لكنه يتحسن، وتظل درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية تماما، وتظل رئتيه صافيتين".
وأضاف البيان أن جو بايدن سيواصل اتباع إجراءات العزل الصارمة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
البيت الأبيض: عودة ظهور أعراض كورونا على الرئيس بايدن
2 أغسطس, 18:44 GMT
وفي يوم السبت الماضي، أعلن جو بايدن أنه أثبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".
وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
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