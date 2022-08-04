التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يرصد تفاصيل جديدة لمجرة "كارت ويل"
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna) تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم "إن جي إس 5694"، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا.
تمكن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" من إرسال صورة جديدة لمجرة "كارت ويل"، التي تبعد عن الأرض نحو 500 سنة ضوئية.
ذكرت ذلك وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، التي أشارت إلى أن المجرة تتكون من حلقتين، الأولى داخلية مضيئة وهي عبارة عن غبار ساخن والثانية محيطة بها.
Time to reinvent the wheel.— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 2, 2022
Here’s the Cartwheel Galaxy in a whole new light — as a composite image from 2 instruments on the Webb telescope. Webb uniquely offers not just a snapshot of the galaxy’s current state, but also a peek into its past & future: https://t.co/QdXPwAwwac pic.twitter.com/SJD3wTxwRP
وتشير صور المجرة إلى أنها في مرحلة تحول مستمر، بينما يقول خبراء الفضاء إن صور التلسكوب "جيمس ويب" ترصد أشياء جديدة عن طبيعة المجرة.
يذكر أن تلسكوب "جيمس ويب" يعد أقوى تلسكوب فضائي في العالم، حيث شاركت في تصنيعه كندا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى وكالات فضاء في أوروبا.
27 يونيو, 13:27 GMT
ومنذ إطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من قاعدة "كورو" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، أصبح هذا التلسكوب خليفة التلسكوب "هابل" المستخدم منذ نحو 30 عاما.