https://arabic.sputniknews.com/20220804/التلسكوب-الفضائي-جيمس-ويب-يرصد-تفاصيل-جديدة-لمجرة-كارت-ويل-1065968583.html

التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يرصد تفاصيل جديدة لمجرة "كارت ويل"

التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يرصد تفاصيل جديدة لمجرة "كارت ويل"

تمكن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" من إرسال صورة جديدة لمجرة "كارت ويل"، التي تبعد عن الأرض نحو 500 سنة ضوئية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T06:39+0000

2022-08-04T06:39+0000

2022-08-04T06:39+0000

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047525458_0:94:1201:769_1920x0_80_0_0_0a90e0cefcacbf0532d8e7d531c981e1.jpg

ذكرت ذلك وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، التي أشارت إلى أن المجرة تتكون من حلقتين، الأولى داخلية مضيئة وهي عبارة عن غبار ساخن والثانية محيطة بها.وتشير صور المجرة إلى أنها في مرحلة تحول مستمر، بينما يقول خبراء الفضاء إن صور التلسكوب "جيمس ويب" ترصد أشياء جديدة عن طبيعة المجرة.يذكر أن تلسكوب "جيمس ويب" يعد أقوى تلسكوب فضائي في العالم، حيث شاركت في تصنيعه كندا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى وكالات فضاء في أوروبا.ومنذ إطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من قاعدة "كورو" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، أصبح هذا التلسكوب خليفة التلسكوب "هابل" المستخدم منذ نحو 30 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/أقوى-تلسكوب-في-العالم-على-وشك-إحداث-ثورة-في-علم-الفلك-1064300560.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات