عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220804/التلسكوب-الفضائي-جيمس-ويب-يرصد-تفاصيل-جديدة-لمجرة-كارت-ويل-1065968583.html
التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يرصد تفاصيل جديدة لمجرة "كارت ويل"
التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يرصد تفاصيل جديدة لمجرة "كارت ويل"
تمكن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" من إرسال صورة جديدة لمجرة "كارت ويل"، التي تبعد عن الأرض نحو 500 سنة ضوئية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T06:39+0000
2022-08-04T06:39+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047525458_0:94:1201:769_1920x0_80_0_0_0a90e0cefcacbf0532d8e7d531c981e1.jpg
ذكرت ذلك وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، التي أشارت إلى أن المجرة تتكون من حلقتين، الأولى داخلية مضيئة وهي عبارة عن غبار ساخن والثانية محيطة بها.وتشير صور المجرة إلى أنها في مرحلة تحول مستمر، بينما يقول خبراء الفضاء إن صور التلسكوب "جيمس ويب" ترصد أشياء جديدة عن طبيعة المجرة.يذكر أن تلسكوب "جيمس ويب" يعد أقوى تلسكوب فضائي في العالم، حيث شاركت في تصنيعه كندا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى وكالات فضاء في أوروبا.ومنذ إطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من قاعدة "كورو" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، أصبح هذا التلسكوب خليفة التلسكوب "هابل" المستخدم منذ نحو 30 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/أقوى-تلسكوب-في-العالم-على-وشك-إحداث-ثورة-في-علم-الفلك-1064300560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047525458_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_e9f4184e1b260ae0272af01edcd865ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" يرصد تفاصيل جديدة لمجرة "كارت ويل"

06:39 GMT 04.08.2022
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna) تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم "إن جي إس 5694"، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا.
تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم إن جي إس 5694، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna)
تابعنا عبرTelegram
تمكن التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" من إرسال صورة جديدة لمجرة "كارت ويل"، التي تبعد عن الأرض نحو 500 سنة ضوئية.
ذكرت ذلك وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، التي أشارت إلى أن المجرة تتكون من حلقتين، الأولى داخلية مضيئة وهي عبارة عن غبار ساخن والثانية محيطة بها.
وتشير صور المجرة إلى أنها في مرحلة تحول مستمر، بينما يقول خبراء الفضاء إن صور التلسكوب "جيمس ويب" ترصد أشياء جديدة عن طبيعة المجرة.
يذكر أن تلسكوب "جيمس ويب" يعد أقوى تلسكوب فضائي في العالم، حيث شاركت في تصنيعه كندا والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى وكالات فضاء في أوروبا.
فريق تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا يحدد 219 مرشحًا جديدًا لكوكب صالح للسكن، 10 منهم قريبون من حجم الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
أقوى تلسكوب في العالم.. على وشك إحداث ثورة في علم الفلك
27 يونيو, 13:27 GMT
ومنذ إطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من قاعدة "كورو" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، أصبح هذا التلسكوب خليفة التلسكوب "هابل" المستخدم منذ نحو 30 عاما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала