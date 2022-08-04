https://arabic.sputniknews.com/20220804/الحريري-في-ذكرى-انفجار-مرفأ-بيروت-جرح-عميق-في-قلب-بيروت-لن-يلتئم-1065968793.html
الحريري في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: جرح عميق في قلب بيروت لن يلتئم
الحريري في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: جرح عميق في قلب بيروت لن يلتئم
كتب رئيس الحكومة اللبنانية السابق تغريدة على "تويتر" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/أب. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T06:46+0000
2022-08-04T06:46+0000
2022-08-04T06:47+0000
لبنان
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وكتب على تويتر: "انفجار 4 آب: جرح عميق في قلب بيروت لن يلتئم الا بسقوط أهراءات التعطيل والاستقواء على الدولة والقانون وتصدّع صوامع الاهتراء السياسي والاقتصادي وعروش الكراهية والتعصب الطائفي. العدالة لبيروت وأهلها وتخليد ذكرى الضحايا فوق كل اعتبار . لن ننسى".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/الذكرى-الثانية-لانفجار-المرفأ-جرح-لبنان-الذي-لم-يندمل--1065955748.html
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لبنان
الحريري في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: جرح عميق في قلب بيروت لن يلتئم
06:46 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
كتب رئيس الحكومة اللبنانية السابق تغريدة على "تويتر" في ذكرى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/أب.
وكتب على تويتر: "انفجار 4 آب: جرح عميق في قلب بيروت لن يلتئم الا بسقوط أهراءات التعطيل والاستقواء على الدولة والقانون وتصدّع صوامع الاهتراء السياسي والاقتصادي وعروش الكراهية والتعصب الطائفي. العدالة لبيروت وأهلها وتخليد ذكرى الضحايا فوق كل اعتبار . لن ننسى".