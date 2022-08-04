https://arabic.sputniknews.com/20220804/الخارجية-الروسية-تدعو-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1065988087.html
الخارجية الروسية تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الروسية تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها على الإنترنت إن وزارة الخارجية الروسية تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار فيما... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:17+0000
2022-08-04T12:17+0000
2022-08-04T12:17+0000
روسيا
أخبار أذربيجان
أرمينيا
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وجاء في البيان "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد التوتر في منطقة ممر لاتشين وأجزاء أخرى من خط التماس ... وندعو الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بنظام وقف إطلاق النار".تنطلق وزارة الخارجية الروسية من حقيقة أن تسوية التناقضات القائمة يجب أن تتم حصريًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مواقف الأطراف ووفقًا لأحكام بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وأضاف البيان: "قوات حفظ السلام الروسية تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في الوضع" على الأرض. ويتم تنفيذ عمل نشط مع كلا الجانبين من خلال جميع القنوات وعلى جميع المستويات، بما في ذلك القيادة العليا في البلاد. ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على اتصال وثيق مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني ".كما أعربت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسر وأصدقاء القتلى نتيجة تصعيد التوتر في منطقة ممر لاتشين وأجزاء أخرى من خط التماس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أذربيجان, أرمينيا
الخارجية الروسية تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار
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قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها على الإنترنت إن وزارة الخارجية الروسية تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار فيما يتعلق بالتصعيد في ممر لاتشين.
وجاء في البيان "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد التوتر في منطقة ممر لاتشين وأجزاء أخرى من خط التماس ... وندعو الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بنظام وقف إطلاق النار".
تنطلق وزارة الخارجية الروسية من حقيقة أن تسوية التناقضات القائمة يجب أن تتم حصريًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مواقف الأطراف ووفقًا لأحكام بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأضاف البيان: "قوات حفظ السلام الروسية تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار في الوضع" على الأرض. ويتم تنفيذ عمل نشط مع كلا الجانبين من خلال جميع القنوات وعلى جميع المستويات، بما في ذلك القيادة العليا في البلاد. ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على اتصال وثيق مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني ".
كما أعربت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسر وأصدقاء القتلى نتيجة تصعيد التوتر في منطقة ممر لاتشين وأجزاء أخرى من خط التماس.