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الدفاع الأوكرانية تقيل رؤساء مؤسسات تجارة الأسلحة
الدفاع الأوكرانية تقيل رؤساء مؤسسات تجارة الأسلحة
أقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، رؤساء الشركات المملوكة للدولة، المتخصصة في تصدير واستيراد الأسلحة. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:32+0000
2022-08-04T12:38+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد بيان نشره موقع "تسنزور" الأوكراني، اليوم الخميس، بأن "وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف أقال رؤساء أكبر شركات تجارة الأسلحة المملوكة للدولة. تمت إقالة فاديم نوزدريا من منصب المدير العام لشركة "صادرات أوكرانية الخاصة" وعزل يفغيني لارين من منصب مديرالصادرات التقنية الخاصة"."صادرات أوكرانية الخاصة" هي شركة مملوكة للدولة تعمل في مجال تصدير واستيراد المنتجات والخدمات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.يتمثل النشاط الرئيسي لشركة "الصادرات التقنية الخاصة" المملوكة للدولة الأوكرانية في عمليات التصدير والاستيراد في سوق الأسلحة.وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة. وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على قناته على "تلغرام": "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/زيلينسكي-يعلن-إقالة-المدعية-العامة-ورئيس-جهاز-الأمن-في-أوكرانيا-1065203263.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الأوكرانية تقيل رؤساء مؤسسات تجارة الأسلحة

12:32 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . BelTA / الذهاب إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
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أقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، رؤساء الشركات المملوكة للدولة، المتخصصة في تصدير واستيراد الأسلحة.
وأفاد بيان نشره موقع "تسنزور" الأوكراني، اليوم الخميس، بأن "وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف أقال رؤساء أكبر شركات تجارة الأسلحة المملوكة للدولة. تمت إقالة فاديم نوزدريا من منصب المدير العام لشركة "صادرات أوكرانية الخاصة" وعزل يفغيني لارين من منصب مديرالصادرات التقنية الخاصة".

وبحسب البيان فإن عمليات التسريح مرتبطة باستياء القيادة العليا لوزارة الدفاع الأوكرانية من تنفيذ عقود استيراد أسلحة بالغة الأهمية.

"صادرات أوكرانية الخاصة" هي شركة مملوكة للدولة تعمل في مجال تصدير واستيراد المنتجات والخدمات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
زيلينسكي يعلن إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن في أوكرانيا
17 يوليو, 22:55 GMT
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة "الصادرات التقنية الخاصة" المملوكة للدولة الأوكرانية في عمليات التصدير والاستيراد في سوق الأسلحة.
وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة.
وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على قناته على "تلغرام": "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".
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