https://arabic.sputniknews.com/20220804/الدفاع-الأوكرانية-تقيل-رؤساء-مؤسسات-تجارة-الأسلحة--1065988579.html
الدفاع الأوكرانية تقيل رؤساء مؤسسات تجارة الأسلحة
الدفاع الأوكرانية تقيل رؤساء مؤسسات تجارة الأسلحة
أقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، رؤساء الشركات المملوكة للدولة، المتخصصة في تصدير واستيراد الأسلحة. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:32+0000
2022-08-04T12:32+0000
2022-08-04T12:38+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأفاد بيان نشره موقع "تسنزور" الأوكراني، اليوم الخميس، بأن "وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف أقال رؤساء أكبر شركات تجارة الأسلحة المملوكة للدولة. تمت إقالة فاديم نوزدريا من منصب المدير العام لشركة "صادرات أوكرانية الخاصة" وعزل يفغيني لارين من منصب مديرالصادرات التقنية الخاصة"."صادرات أوكرانية الخاصة" هي شركة مملوكة للدولة تعمل في مجال تصدير واستيراد المنتجات والخدمات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.يتمثل النشاط الرئيسي لشركة "الصادرات التقنية الخاصة" المملوكة للدولة الأوكرانية في عمليات التصدير والاستيراد في سوق الأسلحة.وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة. وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على قناته على "تلغرام": "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220717/زيلينسكي-يعلن-إقالة-المدعية-العامة-ورئيس-جهاز-الأمن-في-أوكرانيا-1065203263.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الأوكرانية تقيل رؤساء مؤسسات تجارة الأسلحة
12:32 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
أقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، رؤساء الشركات المملوكة للدولة، المتخصصة في تصدير واستيراد الأسلحة.
وأفاد بيان نشره موقع "تسنزور" الأوكراني، اليوم الخميس، بأن "وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف أقال رؤساء أكبر شركات تجارة الأسلحة المملوكة للدولة. تمت إقالة فاديم نوزدريا من منصب المدير العام لشركة "صادرات أوكرانية الخاصة" وعزل يفغيني لارين من منصب مديرالصادرات التقنية الخاصة".
وبحسب البيان فإن عمليات التسريح مرتبطة باستياء القيادة العليا لوزارة الدفاع الأوكرانية من تنفيذ عقود استيراد أسلحة بالغة الأهمية.
"صادرات أوكرانية الخاصة" هي شركة مملوكة للدولة تعمل في مجال تصدير واستيراد المنتجات والخدمات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.
يتمثل النشاط الرئيسي لشركة "الصادرات التقنية الخاصة" المملوكة للدولة الأوكرانية في عمليات التصدير والاستيراد في سوق الأسلحة.
وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة.
وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على قناته على "تلغرام": "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا
.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".