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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تحيد-ما-يصل-إلى-130-عسكريا-في-منطقة-خاركوف-1065977627.html
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحيد ما يصل إلى 130 عسكريا في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحيد ما يصل إلى 130 عسكريا في منطقة خاركوف
قامت القوات المسلحة الروسية، بتدمير ثلاثة فصائل من راجمات "غراد" وأربع فصائل من مدافع "كفوذديكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T09:29+0000
2022-08-04T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة: "تم قمع ثلاث فصائل من راجمات "غراد" وأربع فصائل من مدافع كفوزديكا وثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار في مناطق لاستوتشكا وبيتروفسكويو وأفدييفكا في دونيتسك في إطار القتال ضد البطاريات".وضربت القوات المسلحة الروسية نقطة الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا، ونتيجة لذلك، تمت تصفية ما يصل إلى 400 جندي أوكراني. وتم ضرب مركز انتشار مؤقت لوحدات لواء الهجوم الخامس والتسعين المحمول جواً. وقد بلغ عدد خسائر أفراد القوات المسلحة الأوكرانية 400 فرد و20 وحدة من المعدات العسكرية كما تم أيضًا القضاء على ما يصل إلى 130 وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف. وأضافت أنه "نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء على مواقع اللواء الآلي 92 بالقرب من مدينة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 130 جنديا و13 عربة مصفحة".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مسيرة لأوكرانيا في جمهورية دونيتسك ومنطقة خاركوف، واعترضت أيضًا خمس قذائف من راجمات "غراد" في جمهورية دونيتسك ومنطقة خيرسون.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحيد ما يصل إلى 130 عسكريا في منطقة خاركوف

09:29 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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قامت القوات المسلحة الروسية، بتدمير ثلاثة فصائل من راجمات "غراد" وأربع فصائل من مدافع "كفوذديكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة: "تم قمع ثلاث فصائل من راجمات "غراد" وأربع فصائل من مدافع كفوزديكا وثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار في مناطق لاستوتشكا وبيتروفسكويو وأفدييفكا في دونيتسك في إطار القتال ضد البطاريات".
وضربت القوات المسلحة الروسية نقطة الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا، ونتيجة لذلك، تمت تصفية ما يصل إلى 400 جندي أوكراني. وتم ضرب مركز انتشار مؤقت لوحدات لواء الهجوم الخامس والتسعين المحمول جواً. وقد بلغ عدد خسائر أفراد القوات المسلحة الأوكرانية 400 فرد و20 وحدة من المعدات العسكرية كما تم أيضًا القضاء على ما يصل إلى 130 وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف.
وأضافت أنه "نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة لقوات الفضاء على مواقع اللواء الآلي 92 بالقرب من مدينة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 130 جنديا و13 عربة مصفحة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مسيرة لأوكرانيا في جمهورية دونيتسك ومنطقة خاركوف، واعترضت أيضًا خمس قذائف من راجمات "غراد" في جمهورية دونيتسك ومنطقة خيرسون.
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