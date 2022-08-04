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الدفاع العراقية تكشف معلومات جديدة عن مدفع محلي الصنع
الدفاع العراقية تكشف معلومات جديدة عن مدفع محلي الصنع
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن صناعة مدفع D30 بجهود وطنية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T13:26+0000
2022-08-04T13:30+0000
العراق
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وقال مدير دائرة الفحص والقبول في الوزارة، اللواء محمد صبيح محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هيئة التصنيع الحربي تمكنت من تصنيع مدفع D30 ذا الـ120 ملم بجهود وطنية 100%".وأضاف أنه "تم إجراء الفحص الابتدائي للمدفع وأثبت نجاحه".وأشار محمد، أن "المدفع مهم، وذو دقة عالية ميدانياً بالتماس مع العدو، ويعد من الأسلحة المعتمدة لدى الجيوش العالمية وممكن استخدامه بمدفعية الجيش العراقي".وكان قد أجرى العراق الشهر الماضي تجربة على أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية، وأكدت هيئة التصنيع الحربي، نجاح التجربة.
العراق
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العراق

الدفاع العراقية تكشف معلومات جديدة عن مدفع محلي الصنع

13:26 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 04.08.2022)
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubayeمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن صناعة مدفع D30 بجهود وطنية.
وقال مدير دائرة الفحص والقبول في الوزارة، اللواء محمد صبيح محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هيئة التصنيع الحربي تمكنت من تصنيع مدفع D30 ذا الـ120 ملم بجهود وطنية 100%".
وأضاف أنه "تم إجراء الفحص الابتدائي للمدفع وأثبت نجاحه".
وأشار محمد، أن "المدفع مهم، وذو دقة عالية ميدانياً بالتماس مع العدو، ويعد من الأسلحة المعتمدة لدى الجيوش العالمية وممكن استخدامه بمدفعية الجيش العراقي".
وكان قد أجرى العراق الشهر الماضي تجربة على أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية، وأكدت هيئة التصنيع الحربي، نجاح التجربة.
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