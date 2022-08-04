https://arabic.sputniknews.com/20220804/الدفاع-العراقية-تكشف-عن-معلومات-جديدة-عن-مدفع-محلي-الصنع-1065994087.html
الدفاع العراقية تكشف معلومات جديدة عن مدفع محلي الصنع
الدفاع العراقية تكشف معلومات جديدة عن مدفع محلي الصنع
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن صناعة مدفع D30 بجهود وطنية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T13:26+0000
2022-08-04T13:26+0000
2022-08-04T13:30+0000
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102656/55/1026565595_0:229:2196:1464_1920x0_80_0_0_6fa8d629de9ac5ca35808cd9b80f0bad.jpg
وقال مدير دائرة الفحص والقبول في الوزارة، اللواء محمد صبيح محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هيئة التصنيع الحربي تمكنت من تصنيع مدفع D30 ذا الـ120 ملم بجهود وطنية 100%".وأضاف أنه "تم إجراء الفحص الابتدائي للمدفع وأثبت نجاحه".وأشار محمد، أن "المدفع مهم، وذو دقة عالية ميدانياً بالتماس مع العدو، ويعد من الأسلحة المعتمدة لدى الجيوش العالمية وممكن استخدامه بمدفعية الجيش العراقي".وكان قد أجرى العراق الشهر الماضي تجربة على أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية، وأكدت هيئة التصنيع الحربي، نجاح التجربة.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102656/55/1026565595_110:0:2062:1464_1920x0_80_0_0_0a6839648416284a9499877cc70254cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
الدفاع العراقية تكشف معلومات جديدة عن مدفع محلي الصنع
13:26 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن صناعة مدفع D30 بجهود وطنية.
وقال مدير دائرة الفحص والقبول في الوزارة، اللواء محمد صبيح محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هيئة التصنيع الحربي تمكنت من تصنيع مدفع D30 ذا الـ120 ملم بجهود وطنية 100%".
وأضاف أنه "تم إجراء الفحص الابتدائي للمدفع وأثبت نجاحه".
وأشار محمد، أن "المدفع مهم، وذو دقة عالية ميدانياً بالتماس مع العدو
، ويعد من الأسلحة المعتمدة لدى الجيوش العالمية وممكن استخدامه بمدفعية الجيش العراقي".
وكان قد أجرى العراق الشهر الماضي تجربة على أول مدفع عراقي
الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية، وأكدت هيئة التصنيع الحربي، نجاح التجربة.