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الرئيس اللبناني يؤكد التزامه بإحقاق العدالة في قضية ميناء بيروت ... "لا أحد فوق القانون"
الرئيس اللبناني يؤكد التزامه بإحقاق العدالة في قضية ميناء بيروت ... "لا أحد فوق القانون"
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون لأهالي ضحايا وجرحى انفجار ميناء بيروت، بالتزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:17+0000
2022-08-04T07:20+0000
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ونشر الرئيس اللبناني تغريدة، قال فيها: "بعد عامين على فاجعة 4 آب (أغسطس)، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم. وأؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيداً عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورّطه، لأن لا أحد فوق القانون".وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس من عام 2020، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الحريري-في-ذكرى-انفجار-مرفأ-بيروت-جرح-عميق-في-قلب-بيروت-لن-يلتئم-1065968793.html
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الرئيس اللبناني يؤكد التزامه بإحقاق العدالة في قضية ميناء بيروت ... "لا أحد فوق القانون"

07:17 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 04.08.2022)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون لأهالي ضحايا وجرحى انفجار ميناء بيروت، بالتزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية.
ونشر الرئيس اللبناني تغريدة، قال فيها: "بعد عامين على فاجعة 4 آب (أغسطس)، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم. وأؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيداً عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورّطه، لأن لا أحد فوق القانون".
وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس من عام 2020، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.
وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.
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