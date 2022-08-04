https://arabic.sputniknews.com/20220804/السعودية-تحقق-فائضا-ماليا-ضخما-بفضل-مكاسبها-من-مبيعات-النفط-1066010010.html
السعودية تحقق فائضا ماليا ضخما بفضل مكاسبها من مبيعات النفط
السعودية تحقق فائضا ماليا ضخما بفضل مكاسبها من مبيعات النفط
سجلت وزارة المالية السعودية نموا في العائدات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 49% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، لتحقق عائدا قدره نحو 21 مليار دولار،... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T18:45+0000
2022-08-04T18:45+0000
2022-08-04T18:45+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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وقالت وزارة المالية اليوم الخميس في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الإيرادات بلغت 370.3 مليار ريال (98.7 مليار دولار)، مقابل مصروفات 292.4 مليار ريال (77.9 مليار دولار)، بفائض قدره 77.9 مليار ريال (20.7 مليار دولار).بلغ فائض السعودية في الربع الأول من العام الجاري نحو 15 مليار دولار، ما يعني أنها سجلت في النصف الأولي نحو 36 مليار دولار من الفائض. تتوقع المملكة تسجيل 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من الفائض في موازنتها لعام 2022.الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الجاري، جاء مدفوعا بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي.نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، مستفيدا من طفرة أسعار النفط، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة قبل أيام.وكشفت البيانات أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق نموا بنسبة 23.1% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 5.4% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/الاقتصاد-السعودي-ينمو-بنسبة-12-تقريبا-مستفيدا-من-ارتفاع-أسعار-النفط-1065792844.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم
السعودية تحقق فائضا ماليا ضخما بفضل مكاسبها من مبيعات النفط
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سجلت وزارة المالية السعودية نموا في العائدات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 49% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، لتحقق عائدا قدره نحو 21 مليار دولار، مستفيدة من انتعاش قطاع النفط.
وقالت وزارة المالية اليوم الخميس في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الإيرادات بلغت 370.3 مليار ريال (98.7 مليار دولار)، مقابل مصروفات 292.4 مليار ريال (77.9 مليار دولار)، بفائض قدره 77.9 مليار ريال (20.7 مليار دولار).
بلغ فائض السعودية
في الربع الأول من العام الجاري نحو 15 مليار دولار، ما يعني أنها سجلت في النصف الأولي نحو 36 مليار دولار من الفائض. تتوقع المملكة تسجيل 90 مليار ريال (24 مليار دولار) من الفائض في موازنتها لعام 2022.
الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الجاري، جاء مدفوعا بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي.
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية
بنسبة 11.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، مستفيدا من طفرة أسعار النفط، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة قبل أيام.
وكشفت البيانات أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق نموا بنسبة 23.1% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 5.4% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.