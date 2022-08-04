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السودان... لجان "المقاومة" تكشف مواعيد التصعيد الثورى والإضراب فى أغسطس

السودان... لجان "المقاومة" تكشف مواعيد التصعيد الثورى والإضراب فى أغسطس

أعلنت تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية، اليوم الخميس، مواعيد التصعيد الثورى والإضراب في شهر أغسطس/آب الجاري. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T10:45+0000

2022-08-04T10:45+0000

2022-08-04T10:45+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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وذكرت صحيفة "الانتباهة"، صباح اليوم الخميس، أن تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية قد نشرت الجدول التصعيدي لشهر أغسطس حتى نهايته.وأوضحت أن المليونيات المركزية في العاصمة المثلثة، ستجرى في أيام 11 و18 و31 من الشهر الجاري، والمليونيات اللامركزية في العاصمة المثلثة، في أيام 7 و22 و25 من الشهر ذاته.وبعثت تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية برسالة إلى جميع العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والعاملين داخل القطاع المهيكل خارجه، تقضي بأن "الوضع الاقتصادي في ترد واضح والسلطة الإنقلابية تحكم قبضتها على جميع مفاصل الدولة في تجلي واضح لسياسة الإفقار والجبايات التي تنتهجها الدولة".ودعت لجان المقاومة إلى الإصطفاف مجددا فيما أسمته بـ"إضراب 24 أغسطس"، معربة عن أملها أن "تكون جداولها ومقاومتها السلمية قادرة على أن تبلغ غاياتها بإسقاط النظام وقيام دولة مدنية ديمقراطية في القريب العاجل".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أعلن، مؤخرا، حل المجلس وذلك في حالة تشكيل حكومة تنفيذية.وانطلقت في مايو/أيار الماضي بالخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد. وقد قاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير (القوى الوطنية)، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.ويعاني السودان من أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطواري، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب البشير في العام 1989.وتستمر منذ ذلك الحين الاحتجاجات ضد هذا الإجراء والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/السودان-حميدتي-يعترف-بفشل-الجيش-ويلمح-إلى-إمكانية-الترشح-للرئاسة-إذا-انهار-البلد-1065901165.html

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