https://arabic.sputniknews.com/20220804/الشيوخ-الأمريكي-يصوت-بأغلبية-لصالح-انضمام-فنلندا-والسويد-لحلف-الناتو-1065966292.html
الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية لصالح انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو
الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية لصالح انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وجاء ذلك بحسب نتائج التصويت. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T01:30+0000
2022-08-04T01:30+0000
2022-08-04T01:30+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وفي وقت لاحق من المتوقع أن يوقع على البروتوكولين الرئيس الأميركي جو بايدن ويرسلهما إلى مقر الناتو.هذا وصادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو.وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/وزير-الدفاع-التركي-نأمل-وفاء-فنلندا-والسويد-بمذكرة-التفاهم-1065704764.html
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فلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, السويد
الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية لصالح انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وجاء ذلك بحسب نتائج التصويت.
واشنطن - سبوتنيك
. وفي وقت لاحق من المتوقع أن يوقع على البروتوكولين الرئيس الأميركي جو بايدن ويرسلهما إلى مقر الناتو.
هذا وصادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للناتو.
وتحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو
؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.