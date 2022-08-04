https://arabic.sputniknews.com/20220804/الصين-تبدأ-مناورات-عسكرية-واسعة-النطاق-حول-تايوان-1065967388.html
الصين تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان
الصين تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان
أعلن التلفزيون الصيني بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T05:16+0000
2022-08-04T05:16+0000
2022-08-04T05:16+0000
العالم
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان
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أعلن التلفزيون الصيني بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.
وذكر
مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.