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القوات المسلحة الصينية تطلق النيران بعيدة المدى وتصيب أهدافا في الجزء الشرقي من مضيق تايوان
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الصين-تبدأ-مناورات-عسكرية-واسعة-النطاق-حول-تايوان-1065967388.html
الصين تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان
الصين تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان
أعلن التلفزيون الصيني بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-04T05:16+0000
العالم
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
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العالم

الصين تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان

05:16 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankovمدرعات المشاة في القوات البحرية الصينية أثناء التدريبات الروسية الصينية "التعاون البحري – 2015 " في مدينة فلاديفوستوك
مدرعات المشاة في القوات البحرية الصينية أثناء التدريبات الروسية الصينية التعاون البحري – 2015 في مدينة فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلن التلفزيون الصيني بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
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