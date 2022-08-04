https://arabic.sputniknews.com/20220804/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-لتقليص-ترسانتها-النووية-1066014508.html

الصين تدعو الولايات المتحدة لتقليص ترسانتها النووية

الصين تدعو الولايات المتحدة لتقليص ترسانتها النووية

أعلن مدير قسم الحد من التسلح في الخارجية الصينية، دينغ تونغبينغ، أن الصين تدعو الولايات المتحدة لتقليص ترسانتها النووية بشكل ملموس وقابل للتحقق. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T23:31+0000

2022-08-04T23:31+0000

2022-08-04T23:31+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي في مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية: "تدعو الصين الولايات المتحدة لإظهار مسؤولية كدولة نووية والمباشرة في تقليص ترسانتها النووية بشكل ملموس، قابل للتحقق ولا رجعة فيه. كذلك فقط يمكن للولايات المتحدة استعادة ثقة المجتمع الدولي بها".كما أعلن ممثل الصين في المؤتمر أن بلاده لن تشارك في سباق التسلح ولن تكون الأولى في استخدام السلاح النووي.وقال الدبلوماسي: "الصين لم ولن تشارك في أي سباق التسلح. الصين تلتزم بسياسة عدم المباشرة في استخدام السلاح النووي".والاثنين الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المؤتمر الاستعراضي للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في العالم وصل إلى مستوى لم يلاحظ منذ ذروة الحرب الباردة.وتابع غوتيريش: "في الوقت الحاضر، هناك خطر نووي، لم يسبق له مثيل منذ ذروة الحرب الباردة. تواجه البشرية خطر نسيان الدروس المستفادة من الهجمات على هيروشيما وناغازاكي. وصلت التوترات الجيوسياسية إلى آفاق جديدة".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.وشدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)"

https://arabic.sputniknews.com/20220804/الصين-الولايات-المتحدة-لديها-ترسانة-نووية-هائلة-تهدد-الأمن-الدولي-والإقليمي-1066014256.html

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