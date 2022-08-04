https://arabic.sputniknews.com/20220804/الصين-تطلق-عدة-صواريخ-باليستية-في-المياه-قبالة-تايوان-1065976254.html
الصين تطلق عدة صواريخ باليستية في المياه قبالة تايوان
الصين تطلق عدة صواريخ باليستية في المياه قبالة تايوان
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجيش الصيني أطلق عدة صواريخ باليستية خلال مناورات في مضيق تايوان. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T08:53+0000
2022-08-04T08:53+0000
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الصين
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أفادت وكالة الأنباء المركزية بالجزيرة بأنه: "في حوالي الساعة 13:56 بالتوقيت المحلي (08:56 بتوقيت غرينتش)، أطلق الحزب الشيوعي الصيني عدة صواريخ دونغفنغ الباليستية في المياه شمال شرق وجنوب غرب تايوان".في اليوم السابق، كتبت صحيفة "Global Times" الصينية التي تديرها الدولة أن الجيش سيستخدم لأول مرة مدفعية قتالية بعيدة المدى بالقرب من تايوان وسيستخدم صاروخ DF-17" (Dongfeng-17)" الأسرع من الصوت.يشار إلى أنه في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط". بالإضافة إلى ذلك، عبرت حوالي 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/تايوان-تنشر-أنظمة-صواريخ-لمراقبة-التدريبات-الصينية-1065970960.html
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الصين, أخبار تايوان
الصين تطلق عدة صواريخ باليستية في المياه قبالة تايوان
08:53 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجيش الصيني أطلق عدة صواريخ باليستية خلال مناورات في مضيق تايوان.
أفادت وكالة الأنباء المركزية بالجزيرة بأنه: "في حوالي الساعة 13:56 بالتوقيت المحلي (08:56 بتوقيت غرينتش)، أطلق الحزب الشيوعي الصيني عدة صواريخ دونغفنغ الباليستية في المياه شمال شرق وجنوب غرب تايوان".
في اليوم السابق، كتبت صحيفة "Global Times" الصينية التي تديرها الدولة أن الجيش سيستخدم لأول مرة مدفعية قتالية بعيدة المدى بالقرب من تايوان وسيستخدم صاروخ DF-17" (Dongfeng-17)" الأسرع من الصوت.
يشار إلى أنه في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط"
. بالإضافة إلى ذلك، عبرت حوالي 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.
وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية
، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.
وذكر
مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.