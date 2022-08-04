https://arabic.sputniknews.com/20220804/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-جديدة-لملاحقة-فلول-داعش-في-صلاح-الدين--1066000691.html
العراق.. انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين
العراق.. انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية في محيط مدينة آمرلي في محافظة صلاح الدين. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:32+0000
2022-08-04T14:32+0000
2022-08-04T14:32+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103494/50/1034945065_0:137:2633:1618_1920x0_80_0_0_40de80bb34e5013bc9b875578652176a.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "الفوج النهري التابع لقيادة عمليات الشمال بالحشد الشعبي، نفذ عملية تفتيش بمحيط مدينة آمرلي".وأوضح أن العملية جاءت بتوجيه من المقر المسيطر في طوز خورماتو للعمليات المشتركة، بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى).وأشار إلى أن العملية تأتي ضمن الأهداف المرسومة في محيط المدينة ولتأمينها من العبوات الناسفة.وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية في جزيرة البو مرموص بصلاح الدين لملاحقة فلول داعش.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/العراق-يعلن-مقتل-3-من-عناصر-داعش-في-ديالى-1065781442.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103494/50/1034945065_146:0:2485:1754_1920x0_80_0_0_4dec31218ecef2ec54cfa812cd9d048c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق.. انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية في محيط مدينة آمرلي في محافظة صلاح الدين.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن "الفوج النهري التابع لقيادة عمليات الشمال بالحشد الشعبي، نفذ عملية تفتيش بمحيط مدينة آمرلي".
وأوضح أن العملية جاءت بتوجيه من المقر المسيطر في طوز خورماتو للعمليات المشتركة، بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى).
وأشار إلى أن العملية تأتي ضمن الأهداف المرسومة في محيط المدينة ولتأمينها من العبوات الناسفة.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية
في جزيرة البو مرموص بصلاح الدين لملاحقة فلول داعش.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.