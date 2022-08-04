القوات الأوكرانية تستهدف مسرح الدراما في دونيتسك... فيديو
08:09 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 08:21 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . Irina Gerashchenkoأصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص.
© Sputnik . Irina Gerashchenko
استهدفت القوات الأوكرانية مبنى المسرح الدرامي في دونيتسك، خلال التحضير لمراسم جنازة ضابط في جيش جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فقد تم إجلاء الجميع إلى الملاجئ، وتم تأجيل مراسم دفن العقيدة أولغا كاتشورا.
وفي وقت سابق أعلن عمدة جورلوفكا إيفان بريخودكو وفاة كاتشورا يوم الأربعاء، وكانت برتبة عقيد وقادت كتيبة مدفعية صاروخية.
ومنح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، كاتشورا بعد وفاتها لقب بطل الجمهورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن فتاة لقيت حتفها نتيجة لقصف منطقة قريبة من فندق دونباس بالاس، بالإضافة لوقوع جرحى.
ووفقا لممثل الجمهورية في مكتب مراقبة وقف إطلاق النار، فقد أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف من عيار 155 ملم على دونيتسك و10 قذائف 152 ملم على ياسينوفاتايا في 23 دقيقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأدانت العديد من الدول الغربية وبعض حلفائها هذه الخطوة، ووصفوها بأنها "غزو"، فضلا عن فرض عقوبات على روسيا.
في الوقت ذاته، رفضت الصين، مثل العديد من الدول الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية الأخرى، الانضمام إلى العقوبات. علاوة على ذلك، زادت روسيا بشكل كبير من صادرات النفط إلى الصين منذ 24 فبراير.