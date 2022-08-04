https://arabic.sputniknews.com/20220804/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يبحثان-الطاقة-وتوسيع-العلاقات-التجارية-والاقتصادية-في-سوتشي-1065977106.html
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية في سوتشي
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية في سوتشي
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سيناقشان غدا في سوتشي، الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T09:20+0000
2022-08-04T09:20+0000
2022-08-04T09:20+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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موسكو-سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثنائي للرئيسين في طهران يوم 19 يوليو، من المقرر مناقشة موضوع التعاون الروسي التركي المتعدد الأوجه بالتفصيل، بما في ذلك آفاق توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والتقدم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة. كما أنه من المقرر مواصلة تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان إلى سوتشي يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية في سوتشي
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أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سيناقشان غدا في سوتشي، الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
موسكو-سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثنائي للرئيسين في طهران يوم 19 يوليو، من المقرر مناقشة موضوع التعاون الروسي التركي المتعدد الأوجه بالتفصيل، بما في ذلك آفاق توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والتقدم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة. كما أنه من المقرر مواصلة تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان
إلى سوتشي يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.
ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.