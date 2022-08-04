https://arabic.sputniknews.com/20220804/الكرملين-لن-يكون-هناك-مؤتمر-صحفي-بعد-لقاء-بوتين-وأردوغان-1066002118.html
الكرملين: لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد لقاء بوتين وأردوغان
الكرملين: لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد لقاء بوتين وأردوغان
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، المقرر في... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:02+0000
2022-08-04T15:02+0000
2022-08-04T15:02+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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هذا وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سيناقشان غدا في سوتشي، الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.وقال المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثنائي للرئيسين في طهران يوم 19 يوليو، من المقرر مناقشة موضوع التعاون الروسي التركي المتعدد الأوجه بالتفصيل، بما في ذلك آفاق توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والتقدم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة. كما أنه من المقرر مواصلة تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا
الكرملين: لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد لقاء بوتين وأردوغان
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، المقرر في سوتشي في 5 أغسطس.
هذا وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، سيناقشان غدا
في سوتشي، الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
وقال بيسكوف: "إن المؤتمر الصحفي بعد اللقاء لن يعقد بسبب جدول أعمال الجانب التركي".
وقال المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الثنائي للرئيسين في طهران يوم 19 يوليو، من المقرر مناقشة موضوع التعاون الروسي التركي المتعدد الأوجه بالتفصيل، بما في ذلك آفاق توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والتقدم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة. كما أنه من المقرر مواصلة تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي".