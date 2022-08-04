https://arabic.sputniknews.com/20220804/الكرملين-يعلق-على-موعد-الخط-المباشر-مع-بوتين-1066002848.html
الكرملين يعلق على موعد "الخط المباشر" مع بوتين
الكرملين يعلق على موعد "الخط المباشر" مع بوتين
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين سيقام ولكن لم يتم تحديد موعده بعد. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:05+0000
2022-08-04T15:05+0000
2022-08-04T15:05+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وردا على سؤال للصحفيين حول إمكانية عقد "الخط المباشر"، أجاب بيسكوف: "لم يتم تحديد موعده، لكنه سيعقد. لكن لن يكون بالتأكيد في أغسطس".يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, روسيا
الكرملين يعلق على موعد "الخط المباشر" مع بوتين
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الخط المباشر" مع الرئيس فلاديمير بوتين سيقام ولكن لم يتم تحديد موعده بعد.
وردا على سؤال للصحفيين حول إمكانية
عقد "الخط المباشر"، أجاب بيسكوف: "لم يتم تحديد موعده، لكنه سيعقد. لكن لن يكون بالتأكيد في أغسطس".
كما لم يستبعد بيسكوف إمكانية دمج "الخط المباشر" مع "المؤتمر الصحفي الكبير" الذي يعقده سنويا، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن ذلك.
يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.