https://arabic.sputniknews.com/20220804/اليابان-تؤكد-مشاركتها-في-مشروع-سخالين-2-الروسي-1065968305.html
اليابان تؤكد مشاركتها في مشروع "سخالين 2" الروسي
اليابان تؤكد مشاركتها في مشروع "سخالين 2" الروسي
صرح كويتشي هاجيودا، رئيس وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في تعليقه على قرار الحكومة الروسية بإنشاء مشغل جديد للمشروع، إن طوكيو عازمة على الحفاظ على... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T06:23+0000
2022-08-04T06:23+0000
2022-08-04T06:23+0000
اقتصاد
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وقال الوزير للصحفيين: "بالنسبة لمشروع سخالين 2، لم يتغير الموقف بشأن الاستمرار في الحفاظ على مصالحنا". بدوره، قال الأمين العام، هيروكازو ماتسونو، إن السلطات تعتزم مواصلة التعاون الوثيق مع القطاع الخاص "لحماية مصالح الشركات اليابانية وضمان عدم انقطاع الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال".ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن "سخالين -2 " في 30 يونيو/حزيران، وستتسلم شركة "غازبروم سخالين القابضة" والشركة الجديدة نفسها الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل. في الوقت ذاته، يمكن للمالكين الأجانب (شل وميتسوي وميتسوبيشي) أيضًا الحصول على أسهم تتناسب مع تلك التي يمتلكونها في شركة "سخالين للطاقة". تمتلك "غازبروم" 50% بالإضافة إلى حصة واحدة في المشغل السابق ، "شل" 27.5%، "ميتسوي" 12.5%، "ميتسوبيشي" 10%.وفي منتصف يوليو/تموز، أفيد بأن طوكيو مصممة على الاحتفاظ بحصتها في المشروع وكانت تتفاوض مع الشركات اليابانية المشاركة في المشروع. في الوقت ذاته، جرت محادثة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والصناعة كويتشي هاجيودا، تم خلالها تأكيد نية الاحتفاظ بحصة في المشروع. والتأكيد على أن الحفاظ على الاستثمار يعتمد على قرار الجانب الروسي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت نوايا اليابان في الاحتفاظ بحصة في المشروع ستتحقق.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/سفير-روسيا-لدى-اليابان-طوكيو-لم-تتقدم-بطلب-بشأن-الوضع-الخاص-بـسخالين-2-1064718219.html
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اقتصاد
اليابان تؤكد مشاركتها في مشروع "سخالين 2" الروسي
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صرح كويتشي هاجيودا، رئيس وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في تعليقه على قرار الحكومة الروسية بإنشاء مشغل جديد للمشروع، إن طوكيو عازمة على الحفاظ على المشاركة اليابانية في مشروع "سخالين -2 " للنفط والغاز.
وقال الوزير للصحفيين: "بالنسبة لمشروع سخالين 2، لم يتغير الموقف بشأن الاستمرار في الحفاظ على مصالحنا". بدوره، قال الأمين العام، هيروكازو ماتسونو، إن السلطات تعتزم مواصلة التعاون الوثيق مع القطاع الخاص "لحماية مصالح الشركات اليابانية وضمان عدم انقطاع الإمدادات
من الغاز الطبيعي المسال".
وفي وقت سابق، قررت الحكومة الروسية إنشاء مشغل جديد لمشروع "سخالين -2 "، "سخالين للطاقة"، مع التسجيل في يوجنو-ساخالينسك. لتحل الشركة محل شركة "سخالين لاستثمار الطاقة" المحدودة.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن "سخالين -2 " في 30 يونيو/حزيران، وستتسلم شركة "غازبروم سخالين القابضة" والشركة الجديدة نفسها الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل. في الوقت ذاته، يمكن للمالكين الأجانب (شل وميتسوي وميتسوبيشي) أيضًا الحصول على أسهم تتناسب مع تلك التي يمتلكونها في شركة "سخالين للطاقة". تمتلك "غازبروم" 50% بالإضافة إلى حصة واحدة في المشغل السابق ، "شل" 27.5%، "ميتسوي" 12.5%، "ميتسوبيشي" 10%.
وفي منتصف يوليو/تموز، أفيد بأن طوكيو مصممة على الاحتفاظ بحصتها في المشروع وكانت تتفاوض مع الشركات اليابانية المشاركة في المشروع. في الوقت ذاته، جرت محادثة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والصناعة كويتشي هاجيودا، تم خلالها تأكيد نية الاحتفاظ بحصة في المشروع. والتأكيد على أن الحفاظ على الاستثمار يعتمد على قرار الجانب الروسي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت نوايا اليابان في الاحتفاظ بحصة في المشروع ستتحقق.