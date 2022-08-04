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https://arabic.sputniknews.com/20220804/اليابان-4-صواريخ-باليستية-صينية-حلقت-فوق-جزيرة-تايوان-مباشرة-1066000526.html
اليابان: 4 صواريخ باليستية صينية حلقت فوق جزيرة تايوان مباشرة
اليابان: 4 صواريخ باليستية صينية حلقت فوق جزيرة تايوان مباشرة
قالت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الخميس، إن أربعة من الصواريخ الباليستية الصينية الخمسة التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، "ربما تكون... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:30+0000
2022-08-04T14:30+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
أخبار تايوان
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قدمت اليابان احتجاجا دبلوماسيا إلى الصين بشأن عمليات هبوط الصواريخ المزعومة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث تجري بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المياه المحيطة بتايوان (الصين)، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".قالت وسائل إعلام في تايوان إن الجيش الصيني أطلق صواريخ باليستية من طراز "دونغ فنغ" التي تعرف اختصارا بـ"دي إف" حول تايوان. فيما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة الصينية إن الصاروخ المستخدم، أسرع من الصوت.وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني أطلق عدة صواريخ باليستية خلال مناورات في مضيق تايوان، قائلة: "في نحو الساعة 13:56 بالتوقيت المحلي (08:56 بتوقيت غرينتش)، أطلق الحزب الشيوعي الصيني عدة صواريخ دونغفنغ الباليستية في المياه شمال شرق وجنوب غرب تايوان".يأتي ذلك بعدما أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مناطق مختلفة حول تايوان (الصين)، بما في ذلك مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.يأتي ذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تؤكد الصين أنها تابعة لسيادتها وجزء من أراضيها وتحذر من دعوات الانفصالية التي تتبناها إدارة تايوان، وتسببت الزيارة في توترات شديدة بين واشنطن وبكين، التي قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وإن على الولايات المتحدة تحمل العواقب.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/بيسكوف-التدريبات-العسكرية-الصينية-بالقرب-من-تايوان-حق-سيادي-لها-1065984506.html
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, أخبار تايوان

اليابان: 4 صواريخ باليستية صينية حلقت فوق جزيرة تايوان مباشرة

14:30 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERصاروخ دونغ فنغ - دي إف 17 الصيني الأسرع من الصوت
صاروخ دونغ فنغ - دي إف 17 الصيني الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / GREG BAKER
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قالت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الخميس، إن أربعة من الصواريخ الباليستية الصينية الخمسة التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، "ربما تكون حلقت فوق جزيرة تايوان الرئيسية".
قدمت اليابان احتجاجا دبلوماسيا إلى الصين بشأن عمليات هبوط الصواريخ المزعومة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث تجري بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المياه المحيطة بتايوان (الصين)، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
قالت وسائل إعلام في تايوان إن الجيش الصيني أطلق صواريخ باليستية من طراز "دونغ فنغ" التي تعرف اختصارا بـ"دي إف" حول تايوان. فيما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة الصينية إن الصاروخ المستخدم، أسرع من الصوت.
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
بيسكوف: التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان حق سيادي لها
10:43 GMT
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني أطلق عدة صواريخ باليستية خلال مناورات في مضيق تايوان، قائلة: "في نحو الساعة 13:56 بالتوقيت المحلي (08:56 بتوقيت غرينتش)، أطلق الحزب الشيوعي الصيني عدة صواريخ دونغفنغ الباليستية في المياه شمال شرق وجنوب غرب تايوان".
يأتي ذلك بعدما أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مناطق مختلفة حول تايوان (الصين)، بما في ذلك مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى.
صاروخ دي إف - 26 يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي
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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تؤكد الصين أنها تابعة لسيادتها وجزء من أراضيها وتحذر من دعوات الانفصالية التي تتبناها إدارة تايوان، وتسببت الزيارة في توترات شديدة بين واشنطن وبكين، التي قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وإن على الولايات المتحدة تحمل العواقب.
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