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https://arabic.sputniknews.com/20220804/انهيار-جزء-جديد-من-صوامع-الحبوب-في-مرفأ-بيروت-1065999376.html
انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت
انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان بانهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T14:07+0000
2022-08-04T14:33+0000
لبنان
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وانهارت صوامع إضافية، اليوم الخميس من إهراءات مرفأ بيروت، تزامناً مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/آب 2020.وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربع صوامع انهارت، بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الأهراءات التي امتصت -وفق خبراء- القسم الأكبر من عصف الانفجارلتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.
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لبنان

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

14:07 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 14:33 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان بانهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت.
وانهارت صوامع إضافية، اليوم الخميس من إهراءات مرفأ بيروت، تزامناً مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/آب 2020.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربع صوامع انهارت، بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.
ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الأهراءات التي امتصت -وفق خبراء- القسم الأكبر من عصف الانفجارلتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.
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