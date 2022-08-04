عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220804/باشينيان-يصف-الوضع-في-ناغورني-قره-باغ-بأنه-صعب-للغاية-1065974541.html
باشينيان يصف الوضع في ناغورني قره باغ بأنه صعب للغاية
باشينيان يصف الوضع في ناغورني قره باغ بأنه صعب للغاية
صرح رئيس الوزراء نيكول باشينيان، اليوم الخميس، في اجتماع للحكومة الأرمينية بأن الوضع في ناغورني قره باغ، حيث انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:52+0000
2022-08-04T08:26+0000
أرمينيا
أخبار أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048607530_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_c121954458ff42f09b09a56027bee7af.jpg
وقال: "كما تعلم، فإن الوضع في ناغورني قره باغ وما حولها قد تفاقم بشدة في الأيام الأخيرة. ونتيجة للقتال، قتل جنديان من جيش الدفاع في ناغورني قره باغ وأصيب 19 آخرون". وطلب دقيقة صمت تكريما لذكرى العسكريين.وأكد باشينيان أنه لا يوجد الأن أعمال قتالية نشطة على خط التماس في قره باغ، لكن الوضع متوتر للغاية. وبحسبه من الضروري العمل على تخفيف هذا التوتر.وأكد أنه الضروري توضيح تفاصيل عملية حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ. "لقد قلت مرات عديدة أن وجود وأنشطة قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ هي عوامل رئيسية في أمن أرمن أرتساخ، ونحن نقدر تقديرا عاليا جهود روسيا لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1048607530_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_61f57761099dc9053c1dbe2cbea99d47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أرمينيا, أخبار أذربيجان

باشينيان يصف الوضع في ناغورني قره باغ بأنه صعب للغاية

07:52 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Alexei Druzhynin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس الوزراء نيكول باشينيان، اليوم الخميس، في اجتماع للحكومة الأرمينية بأن الوضع في ناغورني قره باغ، حيث انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار في 3 أغسطس/أب، لا يزال صعبًا للغاية.
وقال: "كما تعلم، فإن الوضع في ناغورني قره باغ وما حولها قد تفاقم بشدة في الأيام الأخيرة. ونتيجة للقتال، قتل جنديان من جيش الدفاع في ناغورني قره باغ وأصيب 19 آخرون". وطلب دقيقة صمت تكريما لذكرى العسكريين.
وأكد باشينيان أنه لا يوجد الأن أعمال قتالية نشطة على خط التماس في قره باغ، لكن الوضع متوتر للغاية.
وبحسبه من الضروري العمل على تخفيف هذا التوتر.
وأكد أنه الضروري توضيح تفاصيل عملية حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ. "لقد قلت مرات عديدة أن وجود وأنشطة قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ هي عوامل رئيسية في أمن أرمن أرتساخ، ونحن نقدر تقديرا عاليا جهود روسيا لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала