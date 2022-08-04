https://arabic.sputniknews.com/20220804/باشينيان-يصف-الوضع-في-ناغورني-قره-باغ-بأنه-صعب-للغاية-1065974541.html
باشينيان يصف الوضع في ناغورني قره باغ بأنه صعب للغاية
باشينيان يصف الوضع في ناغورني قره باغ بأنه صعب للغاية
صرح رئيس الوزراء نيكول باشينيان، اليوم الخميس، في اجتماع للحكومة الأرمينية بأن الوضع في ناغورني قره باغ، حيث انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:52+0000
2022-08-04T07:52+0000
2022-08-04T08:26+0000
أرمينيا
أخبار أذربيجان
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وقال: "كما تعلم، فإن الوضع في ناغورني قره باغ وما حولها قد تفاقم بشدة في الأيام الأخيرة. ونتيجة للقتال، قتل جنديان من جيش الدفاع في ناغورني قره باغ وأصيب 19 آخرون". وطلب دقيقة صمت تكريما لذكرى العسكريين.وأكد باشينيان أنه لا يوجد الأن أعمال قتالية نشطة على خط التماس في قره باغ، لكن الوضع متوتر للغاية. وبحسبه من الضروري العمل على تخفيف هذا التوتر.وأكد أنه الضروري توضيح تفاصيل عملية حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ. "لقد قلت مرات عديدة أن وجود وأنشطة قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ هي عوامل رئيسية في أمن أرمن أرتساخ، ونحن نقدر تقديرا عاليا جهود روسيا لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا".
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أرمينيا, أخبار أذربيجان
باشينيان يصف الوضع في ناغورني قره باغ بأنه صعب للغاية
07:52 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء نيكول باشينيان، اليوم الخميس، في اجتماع للحكومة الأرمينية بأن الوضع في ناغورني قره باغ، حيث انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار في 3 أغسطس/أب، لا يزال صعبًا للغاية.
وقال: "كما تعلم، فإن الوضع في ناغورني قره باغ وما حولها قد تفاقم بشدة في الأيام الأخيرة. ونتيجة للقتال، قتل جنديان من جيش الدفاع في ناغورني قره باغ وأصيب 19 آخرون". وطلب دقيقة صمت تكريما لذكرى العسكريين.
وأكد باشينيان أنه لا يوجد الأن أعمال قتالية نشطة على خط التماس في قره باغ، لكن الوضع متوتر للغاية.
وبحسبه من الضروري العمل على تخفيف هذا التوتر.
وأكد أنه الضروري توضيح تفاصيل عملية حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ. "لقد قلت مرات عديدة أن وجود وأنشطة قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ هي عوامل رئيسية في أمن أرمن أرتساخ، ونحن نقدر تقديرا عاليا جهود روسيا لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا".